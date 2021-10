Uitzinnige Niels Zonneveld vestigt naam bij het grote publiek tijdens 'fantastisch dartsweekend'

Voor Niels Zonneveld was het een dartsweekend om nooit meer te vergeten. De 23-jarige darter uit Uitgeest heeft zich op de World Series Finals in de Afas Live in Amsterdam van zijn beste kant laten zien. "Ik versla twee fantastische spelers. Het was geweldig", zegt Zonneveld tegen NH Sport.

Darter Niels Zonneveld in actie - Shane Healey / ProSportsImages

Op vrijdag versloeg Zonneveld in de eerste ronde Dave Chisnall (6-3). Vervolgens was hij zondag met 6-4 te sterk voor tweevoudig weredkampioen Gary Anderson. Zondag betekende de kwartfinale echter het eindstation tegen de Pool Krzysztof Ratajski (10-6 verlies). "Die verlies ik dan onnodig, maar ik kan tevreden terugkijken op een fantastisch weekend." Tekst loopt door onder de video.

En da's de tweede Nederlander door! Niels Zonneveld wint van Dave Chisnall en daar lijkt hij aardig blij mee te zijn! pic.twitter.com/FqPDFSq4bt — RTL7Darts (@rtl7darts) October 29, 2021

"Dit weekend laat zien dat ik van top 10 spelers kan winnen. Dat moet ik vasthouden voor de komende toernooien. Dan zit er misschien wel wat moois in", zegt Zonneveld, die vorig jaar zijn debuut maakte op het WK darts. Publiek als stimulans In een uitverkochte Afas Live speelde Zonneveld voor het eerst in lange tijd weer in een volle zaal. "Het is voor mij geweldig om voor dit thuispubliek te spelen. Ik woon op ongeveer een kwartiertje rijden. Heel veel vrienden en familie zat in de zaal. Daar word je dan zelf ook extra gemotiveerd van."

De sfeer in de zaal deed dan ook wat met hem. Het publiek koos in alle wedstrijden zijn kant en daar kreeg de Uitgeester vleugels van. "Normaal ben ik vrij rustig. Ik zal nooit zo laten blijken dat ik iets goeds doe, maar nu werd ik echt gestimuleerd. Achteraf deed ik wel dingen waarvan ik dacht: is dat nou wel slim." Tekst loopt door onder de video.

Visitekaartje afgegeven Door zijn prestaties op de World Series Finals heeft Zonneveld zijn naam definitief gevestigd bij het grote publiek. "In Nederland sowieso", zegt de nuchtere Noord-Hollander. "Ik denk dat er heel veel dartsfans zaten die ervan genoten hebben. Ik word nu voor het eerst om foto's gevraagd op een toernooi. Ik was nog niet zo bekend, maar misschien dat het nu meer zal toenemen. Het is wel iets waar je van droomt. Niet per se van bekendheid, maar wel dat je het kan maken in wat je doet. Ik versla twee geweldige spelers nu op tv en dat geeft een goed gevoel. Maar ik ben er nog niet." Maandag reist hij naar Engeland voor de laatste Pro Tour-toernooien van het jaar. Donderdag rijdt hij door naar Duitsland voor de Jeugdtour (onder 24 jaar). In die wedstrijden kan hij zich mogelijk kwalificeren voor de Player Championship Finals en het WK darts.