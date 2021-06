Niels Zonneveld gooit eerste 9-darter in zijn carrière

Niels Zonneveld heeft tijdens de Players Championship in Milton Keynes (Engeland) een 9-darter gegooid. De 22-jarige darter uit Uitgeest verloor in de tweede ronde van James Wade, maar tekende wel voor het ultieme hoogtepunt van de wedstrijd.

Zonneveld schoot tegen Wade meteen uit de startblokken. Hij gooide in zijn eerste leg meteen de 'perfecte' leg door in negen pijlen te finishen. Een 9-darter is het laagste aantal pijlen waarmee een darter 501 uit kan gooien. De wedstrijd tegen Wade ging echter wel me 6-2 verloren.

Voor Zonneveld is het zijn eerste 9-darter in zijn carrière op een proftoernooi.