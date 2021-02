Darter Niels Zonneveld: "Je hele jaar is afhankelijk van die tourkaart"

"Het was een zenuwslopende week. Je hele jaar is ervan afhankelijk", vertelt de 22-jarige Zonneveld live in de uitzending van NH Sport. "Het voelde als een hele opluchting. Als ik het niet had gehaald mocht ik niet meer meedoen aan alle belangrijke vloertoernooien en aan de kwalificaties voor de grotere toernooien."

'Barney'

In de kwartfinale van de zogeheten PDC Qualifying School nam Zonneveld het op tegen Raymond van Barneveld en won ook gelijk van de vijfvoudig wereldkampioen. "Dat ik die partij won was een bonus. We waren op dat moment gelukkig al allebei zeker van onze tourkaart. De belangen waren gelukkig niet zo groot meer, maar het is natuurlijk altijd geweldig om van Raymond van Barneveld te winnen", aldus Zonneveld.