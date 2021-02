Darter Niels Zonneveld pakt op finaledag Q-School tourkaart voor PDC-toernooien

Op de finaledag versloeg Zonneveld in de kwartfinales Raymond van Barneveld (6-5). Daardoor staat de Uitgeester na drie dagen op de zevende plaats, wat voor Zonneveld genoeg is om een tourkaart in de wacht te slepen. In de halve finale was hij te sterk voor Robert Marijanovic (6-4) en neemt het in de finale op tegen Boris Koltsov voor de dagzege.

Hendriks

Jimmy Hendriks slaagde er niet in om een tourkaart in de wacht te slepen. De Castricummer kwalificeerde zich wel voor de finaleronde, maar stond uiteindelijk met lege handen. Van 2017 tot 2019 had Hendriks wel een tourkaart. Zonneveld had van 2018 tot 2020 een tourkaart, maar omdat hij niet tot de beste 64 spelers van de wereld behoort, moest hij zich opnieuw kwalificeren. Vincent van der Voort behoort wel tot de beste 64, waardoor hij automatisch al geplaatst is.

Barney

Raymond van Barneveld heeft tijdens de Q-School ook een tourkaart bemachtigd. De vijfvoudig wereldkampioen zette begin vorig jaar een punt achter zijn carriere, maar besloot om terug te keren in het profcircuit. In Niedernhausen behaalde hij op de laatste dag al na drie partijen een plek bij de beste acht op de Q-School Order of Merit.