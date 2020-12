Zonneveld had meer verwacht van 'sfeerloos' WK darts: "Voelt niet eens als een mooie ervaring"

LONDEN/UITGEEST - Voor Niels Zonneveld was zijn debuut op het WK darts van korte duur. De Uitgeester verloor in de eerste ronde met 3-0 van William O'Connor en keert alweer huiswaarts. "Het voelt niet eens als een mooie ervaring", zegt Zonneveld vanuit Londen.

"Het voelde ook niet of ik voor het WK ging gooien. Ik had de beleving niet." In een leeg Alexandra Palace, waar ze met 'nepbandjes' het geluid van fans probeerden na te bootsen, kon Zonneveld niet zijn eigen spel spelen. "Ik kon m’n eerste pijl totaal niet op de goede plek blijven. Normaal gesproken heb je dan al de hoogte gevonden en dan kan je ze er tegenaan krijgen. Nu steeds er boven. Nu zat ik er gewoon twee centimeter boven."

"Dit was het slechtst denkbare", zegt de 22-jarige Uitgeester, die op het punt stond om in de auto te springen en terug te rijden naar Nederland. Woensdag verloor Zonneveld met 3-0 in sets van O'Connor. "Ik heb er niet eens een wedstrijd van kunnen maken. Ik heb niet eens meegedaan", reageert hij tegen NH Sport.

"Spanning had ik niet, maar misschien had ik dat toch moeten hebben."

Met een gemiddelde van 84, dat lager ligt dan wat hij de afgelopen maanden liet zien, was hij ook niet te spreken over de partij die hij zelf op de mat legde. "Ik kreeg het niet voor mekaar. Ik had het wel koud, maar of ik daardoor niet goed gooide, durf ik niet te zeggen. Spanning had ik niet. Misschien had ik dat toch moeten hebben."

Ervaring rijker

Ondanks het uitblijven van prestaties, gaat Zonneveld wel met opgeheven hoofd naar huis. Zeker vanwege het feit dat hij zich op het allerlaatste moment nog wist te kwalificeren voor het WK. "Ik had toch niet meer op het WK gerekend en uiteindelijk heb ik er toch gestaan. Dat is heel goed en in ieder geval een ervaring."

Inmiddels heeft Zonneveld de teleurstelling al van zich af gezet. "Ik ga nu lekker relaxed naar huis. Ik heb het van me af gezet. Het is niet anders." Zodra hij thuis is, zal hij met enige regelmaat nog wel voor de tv zitten. "Ik zal zeker wel gaan kijken als de jongens die ik ken moeten spelen. "

Tourkaart terugveroveren

In januari gaat Zonneveld weer wedstrijden spelen. Omdat hij zijn tourkaart is kwijtgeraakt vanwege zijn prestaties, zal hij die in de Q School weer moeten zien terug te veroveren. Begin dit jaar lukte hem dat ook. "Dus dat is ook dit keer het grootste doel."