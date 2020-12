Zonneveld op het nippertje naar WK darts: "Een droom die uitkomt"

In Coventry speelde de 22-jarige Zonneveld maandagavond tegen Krzysztof Kciuk (6-3), Jelle Klaassen (6-4) en als laatste Martin Schindler (7-4). Allemaal bond hij ze aan de zegekar, waardoor hij op het randje het WK-ticket in de wacht sleepte. "Ik heb niet het allerbeste gespeeld, maar wel heel solide en daar ben ik blij mee. Dat moment dat ik die laatste dubbel gooide, voelde zo lekker."

Bij de Eurotour valt altijd veel startgeld te halen. Daardoor hoefde Zonneveld in feite alleen mee te doen om het benodigde geld binnen te halen. "Eigenlijk zat ik er al, maar vanwege corona moest ik toch nog dat kwalificatietoernooi spelen. Het bracht wel extra druk met zich mee, want het was voor mij de laatste kans om me te kwalificeren."

Al het hele jaar staat Zonneveld goed te gooien. Op de wereldranglijst - die wordt opgemaakt aan de hand van het verdiende prijzengeld - stond hij op een WK-plek. Totdat hij vlak voor de Eurotour in Duitsland milde klachten kreeg en positief testte. "Corona heeft me toen bijna genekt", zegt Zonneveld tegen NH Sport.

WK-debuut

Voor Zonneveld wordt het zijn debuut op het toernooi in Alexandra Palace. "Dit is echt een droom die uitkomt", zegt Zonneveld, die al sinds hij begon met darten dit als doel had gesteld. "Ik hoefde niet zozeer hoog op de wereldranglijst te komen, maar ik wilde echt een keer het WK halen. Dit jaar was dat realistisch, dus super dat het gelukt is."

Natuurlijk reist hij niet als toerist af richting het toernooi en wil hij laten zien wat hij in zijn mars heeft. "Ik ga de komende weken nog heel veel trainen, gewoon uren maken en zorgen dat ik scherp ben. Dan kan ik nooit het gevoel hebben dat het daar aan heeft gelegen. Ik ben van plan om heel veel te trainen met Kim Huybrechts, Ron Meulenkamp en Jeffrey de Zwaan. Zij gaan ook naar het WK."

Opponent

Aanstaande donderdag wordt tijdens de loting bekend wie Zonneveld treft in de eerste ronde op het WK. Zenuwachtig wordt hij er niet van. "Maar ik ben wel heel nieuwsgierig tegen wie ik speel. Als het maar geen bekende is of een anderte Nederlander, vind ik het prima."