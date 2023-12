Vreemde vondst tussen kippen en geiten, bom opgegraven bij Texelse dierenopvang

Katten, honden, kippen, varkens en geiten, het is een gezellige beestenboel bij de opvang in De Cocksdorp, die zo'n 300 dieren opvangt. Maar na de hevige regenval van afgelopen maanden is het een grote blubberboel. Bij elke stap die Wenda Rodenburg rond de buitenverblijven zet, moet ze opletten of ze door de modder niet uitglijdt.

Elke keer staan ze tijdens het voeren en verzorgen van de dieren weer tot hun enkels in de blubber, en daarom besluiten Wenda en haar man Michiel dat er wat aan gedaan moet worden. Werklui gaan aan de slag om een pad aan te leggen tussen de verschillende dierenverblijven. Maar dat werk wordt tijdelijk even stilgelegd als er op een stuk grond, vlak voor het hanenverblijf, een hard ovaal voorwerp wordt opgegraven.

Bom

De politie wordt meteen ingeschakeld, omdat het gevonden voorwerp een explosief blijkt te zijn. "Ik denk dat het uit de Tweede Wereldoorlog komt, aangezien we vlakbij het vliegveld wonen", vertelt Wenda. "Je schrikt er toch wel van."

De politie heeft de melding doorgestuurd naar de Explosieve Opruimingsdienst. "Zij gaan hem opruimen", laat een woordvoerder van de politie weten. In de tussentijd ligt er een emmer op het explosief en wordt er om het gebied heen gewerkt.