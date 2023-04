Koray (7) vindt pistool in Alkmaarse polder: "Keek zo in de loop van een 9 mm"

Een opmerkelijke vondst voor de 7-jarige Koray Schouten uit Alkmaar: toen hij met de nieuwe metaaldetector van zijn vader de Oudorperpolder afscande, vond hij ergens in een berm een begraven plastic zak van een pistool. "Normaal zou je zeggen: leuke buurt, maar dit lag 25 meter van ons huis af", reageert zijn vader Christian tegen NH.

Koray ging nog even op de foto met de agent en het gevonden pistool - Foto: Christian Schouten

Vader Christian had zichzelf net een nieuwe metaaldetector cadeau gegeven vanwege een nieuwe baan, vertelt hij aan NH. "Ik zei: nou jongen, zullen we even een half uurtje het park ingaan, een rondje om het huis om 'm te testen?" In de Oudorperpolder vinden ze bij de eerste piep een dubbeltje. "Dat was al leuk, maar bij de tweede piep was het pas echt raak."

Koray met de metaaldetector van zijn vader - Foto: Christian Schouten

"Wow, wat is dat", roept Koray tegen zijn vader tijdens het graven. Onder de grond wordt een boodschappentas gevonden, met een voorwerp dat extra goed is ingepakt met nog een plastic zak. "Toen ik het vasthield, voelde ik al aan de L-vorm en die trekkerbeugel dat het foute boel was. Ik dacht: het zal toch niet?" 'Geen kermisdingetje' Als hij de zak opent, wordt zijn vrees werkelijkheid: "Ik keek zo in de loop van een 9 mm pistool. Gelukkig had ik handschoenen aan. We hebben de zak mee naar huis genomen en daarna de politie gebeld. Die zeiden meteen: dit is geen kermisdingetje", vertelt zijn vader.

Foto: Christian Schouten