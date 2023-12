Groen licht voor prestigieus miljoenenproject Poort van Hoorn

Nu de gemeenteraad van Hoorn groen licht heeft gegeven voor ’één van de grootste ontwikkelingen in Hoorn’ kan de bouw van Poort van Hoorn dan eindelijk beginnen. De herontwikkeling van het stationsgebied, met onder meer 500 woningen, neemt 8 tot 10 jaar in beslag en gaat miljoenen euro's kosten.

Het prestigieuze bouwproject moet hét visitekaartje worden van de gemeente Hoorn. "Op deze toplocatie komen ongeveer 500 woningen, we gaan voorzieningen toevoegen én we gaan het stationsgebied als knooppunt voor trein, bus, fietser, voetganger en auto verbeteren", aldus wethouder Axel Boomgaars. Hij spreekt over een 'historische beslissing'.

En dat betekent dat het stationsgebied de komende jaren flink op de schop gaat. Zo wordt de supermarkt verplaatst naar een andere locatie, en komen er parkeergarages en fietsenstallingen waardoor er ruimte ontstaat voor woningen, kantoren, horeca en detailhandel. "Ook gaan we de Museumstoomtram meer zichtbaar maken en in de spotlights zetten", vertelt Boomgaars.

Daarbij krijgt de noordzijde een stedelijke uitstraling, waar het zowel overdag als ’s avonds bruist van het leven. "Het busstation wordt verplaatst van de zuidzijde naar de noordzijde, zodat er ruimte ontstaat voor groen maar ook om de beleving van de singels (een soort gracht, red.) terug te brengen. Het gevoel dat je in de binnenstad bent, start dan meteen aan de zuidzijde van het station."

Financiële steun

De herontwikkeling van het stationsgebied vergt een flinke investering van 200 tot 300 miljoen euro en wordt bekostigd door de gemeente en partners als de NS, ProRail en provincie. De bouw van het stationsgebied duurt zo’n 8 tot 10 jaar en verloopt in fases. Het bouwproject start aan de noordzijde.