Meer aanmeldingen dan plek: plannen Poort van Hoorn trekken veel Horinezen

Het was dinsdagavond goed druk bij de bewonersbijeenkomst, waar de voorlopige plannen te zien zijn van het stadsvernieuwingsproject Poort van Hoorn. Er waren meer aanmeldingen dan plek. Ruim honderd inwoners kwamen naar het stadhuis met hun vragen over de toekomstige vernieuwing van het stationsgebied.

Uit onderzoek van NH Nieuws, in samenwerking met Kieskompas, blijkt dat inwoners enthousiast zijn over de plannen. De enquête werd door 213 Horinezen ingevuld. Een ruime meerderheid geeft het ontwikkelingsplan Poort van Hoorn als een noodzakelijk besluit te zien voor de toekomst van Hoorn. Zo'n 15 procent van de ondervraagden is het daar niet mee eens.

Vorige week stemde de raad in met de twee ontwerpbestemmingsplannen van het Pelmolenpad en het stationsgebied. Inwoners kunnen hun mening geven over de plannen, voordat deze in de zomer definitief worden gemaakt.

Herberekening ondergronds parkeren

Inwoners, verenigd in stichting De Betrokken Poorter, kwamen eerder al met een alternatief plan, waarin zij onder meer pleiten voor meer ondergronds parkeren. Ook in de laatste raadsvergadering vorige week leidde dit opnieuw tot vragen. De raad besliste toen dat er een second opinion komt voor het stationsgebied, waarbij een externe deskundige de plannen opnieuw gaat berekenen.

Wethouder Samir Bashara van Hoorn verzekert dat er grondig naar gekeken wordt: