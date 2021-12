Hoorn is 'vol' en dat vraagt om hoogbouw: "We zitten tegen alle gemeentegrenzen aan"

Hoorn is nagenoeg volgebouwd. Een van de voornaamste oorzaken van de woningcrisis in Hoorn is dan ook een tekort aan bouwgrond, zo blijkt uit onderzoek van de NOS in samenwerking met de regionale omroepen. "Hoorn is inderdaad tegen al zijn gemeentegrenzen aangebouwd. We zijn dus aangewezen op inbreilocaties (red. in bestaand woongebied)", zegt wethouder wonen Marjon van der Ven.

In het onderzoek zijn alle gemeenten in Nederland gevraagd naar het voornaamste probleem én oplossing voor de wooncrisis. In Hoorn zijn de knelpunten een tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Als voornaamste oorzaak voor de benauwde woningmarkt geeft de gemeente aan dat woningcorporaties te weinig geld hebben en er een tekort aan bouwgrond beschikbaar is.

"We zijn aangewezen op inbreilocaties, zoals de nieuwe toekomstige wijk Rozenbuurt en ook de Poort van Hoorn", aldus Van der Ven. Jaarlijks worden er in Hoorn nu zo'n 500 tot 700 woningen bijgebouwd. "Dat is al fors meer dan een aantal jaar terug."

De hoogte in

Er staat een groots miljoenenproject voor de deur, de Poort van Hoorn, waarbij het gehele stationsgebied op de schop gaat en er ruim 3.000 woningen bijkomen. De gemeente heeft de ambitie om ‘meer stad’ te worden en dus gaat er ook de hoogte in worden gebouwd. In het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan een hoogbouwbeleid, waarin staat in welke gebieden, en hoe hoog, er op bepaalde plekken gebouwd mag worden. Begin van het nieuwe jaar moet die visie worden goedgekeurd.

"Inbreien is veel lastiger dan ergens een nieuwe wijk bouwen. Je hebt te maken met bestaande bewoners dus daar moeten voorwaarden aan gesteld worden. We hebben sowieso de historische binnenstad en de historische dorpslinten tot beschermd gebied verklaard, daar mag geen hoogbouw plaatsvinden", aldus de wethouder.

Als grootste vrees gaf gemeente Hoorn aan bang te zijn dat eigen inwoners op de woningmarkt in de verdrukking komen. Daarnaast lopen ze bij bouwprojecten aan tegen verzet vanuit de buurt. Zo ook bij de Poort van Hoorn. Nadat begin dit jaar de eerste tekeningen op tafel kwamen, kwam er vanuit verscheidene bewoners een tegengeluid.

Alternatief plan

Buurtbewoners aan het Keern en de Van Dedemstraat verenigden zich in Stichting de Betrokken Poorter en kwamen zelf met een alternatief plan om de ruimte 'slimmer' in te delen. "In eerste instantie kwam onze buurvrouw naar ons toe, met de vraag of wij wisten dat er een toren praktisch in de tuin zou komen. Toen werden we wakker en hebben ons tot de gemeente gericht", vertelt Fred Veerman.

Op het kruispunt Van Dedemstraat en het Keern zou een woontoren van maximaal twintig verdiepingen komen, maar dat zagen de bewoners niet zitten. Veerman: "Alleen maar roepen dat we een toren niet willen, is zo negatief. Dus kwamen we met een ander plan, waarbij door ondergronds parkeren je een veelvoud aan woonruimte wint."