Politiek ziet niks in plan gemeente om parkeergarage Poort van Hoorn te halveren

De gemeente Hoorn moet een gat dichten van een tekort van 37 miljoen euro om het megaproject de Poort van Hoorn te kunnen realiseren. Een van de maatregelen die de gemeente heeft voorgesteld aan de raad is het halveren van het aantal parkeerplekken in de garage bij de te ontwikkelen woningbouw, om zo 25 miljoen euro te besparen. Maar daar ziet een groot deel van de raad niets in.

De plek waar de Poort van Hoorn moet komen - NH Nieuws / Chantal Bos

Het prestigieuze bouwproject, dat straks een visitekaartje voor de groeiende West-Friese stad moet zijn en meer dan 1.000 woningen moet opleveren, staat onder druk. "Het is er op of eronder voor de Poort van Hoorn", aldus Groenlinks wethouder Axel Boomgaars vandaag tijdens een commissievergadering. "Zonder sluitende businesscase, hebben we geen bestemmingsplan voor het stationsgebied, maar ook geen ontwikkeling." Hij hoopt vurig op hulp vanuit de gemeenteraad om te komen tot constructieve oplossing om het gat van 37 miljoen te dichten. Het college zelf kwam vorige week met een pakket aan maatregelen om te zorgen dat de geldproblemen verdwijnen. Namelijk het halveren van het aantal parkeerplekken (van 1.050 naar 550), het creëren van meer woningen in plaats van overige ruimte, geld uit de reservepot halen en inzetten op een extra bijdrage vanuit het Rijk. Fel op halveren parkeerplekken Van deze vier punten, werd het felst gereageerd op het halveren van het aantal parkeerplekken. Niet alleen de ondernemersfederatie, die insprak, was kritisch. "Het is een drastische en ingrijpende wijziging van de koers die tot nu toe is gevaren. Waar we jarenlang over gedaan, jarenlang voor hebben gewerkt en dikke rapporten over geschreven zijn", aldus voorzitter Wiljan Loomans.

Ook de raad was verbijsterd over de maatregel. Er heerste verbazing en ongenoegen. "Het reduceren van het aantal parkeerplaatsen is onacceptabel. Ze moeten terug naar de tekentafel", aldus Rob Droste van VVD. En ook de grootste partij, de Fractie Tonnaer, was kritisch. "De voorgestelde aanpassingen in het stationsgebied zijn niet door stedenbouwkundige, maar boekhouders ontworpen, die alleen maar denken aan economische succes op korte termijn", aldus Roger Tonnaer. De enige partij die minder moeilijk deed over het mogelijk verdwijnen van de helft van de toekomstige parkeerplekken, was Groenlinks. Roy Drommel vindt dat het college verder moet kijken waar er geparkeerd kan worden en dat het niet per se binnen het project Poort van Hoorn moet worden opgelost. "We moeten zorgen dat de businesscase gezond blijft", aldus Drommel. "Het is een ramp als het niet door kan gaan." Resultaten scanauto Naast de kritiek op de maatregel om het aantal parkeerplekken bij de Poort van Hoorn te halveren, waren er ook aanmerkingen op het verkrijgen van de data om tot deze maatregel te komen. Resultaten van de scanauto laten volgens het college zien, dat er lang niet zoveel plekken nodig zijn. Echter vinden de politieke partijen dit niet representatief genoeg, omdat het cijfers zijn over nog maar een paar maanden. "Een zo grote conclusie trekken, die 25 miljoen euro bespaard, is gebaseerd op drie maanden. Dat vind ik een te korte periode, of een te snelle conclusie." Wethouder Axel Boomgaars sloot de discussie af met dat er echt bijgestuurd moet worden en dat ze moeten durven om moeilijke beslissingen te nemen. "De parkeerplekken spelen een duidelijke hoofdrol. Als we niet aan deze knop draaien, krijgen we de businesscase niet rond."

