Marcels glazen bol zat ernaast: 'ophefkalender' kon niet tippen aan alle 2023-gekte

Marcel Steeman uit Castricum doet jaarlijks voorspellingen in zijn 'ophefkalender', maar dit jaar was zijn glazen bol toch te troebel. Hoewel er veel gekkigheid op de planning stond, blijkt: "De werkelijkheid is vaak nóg gekker dan ik ooit zou kunnen verzinnen."

"Ik denk gewoon dat meer mensen dat ding zouden moeten lezen en zich eraan houden", zegt Marcel. "Dan was het kabinet ook niet gevallen, hadden we geen verkiezingen gehad en dan was het allemaal een stuk leuker geweest", grapt hij lachend aan de telefoon.

Castricummer Marcel Steeman werkt voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft daarnaast al acht jaar een tijdrovende hobby: de Nationale Discussie- en Ophefkalender. In januari van dit jaar besprak hij al een aantal highlights met NH . Zo voorspelde hij voor 2023 een internationale stroopwafelfeestdag, een groot Jeu de Boules-programma op SBS6 en een Nederlandse Nobelprijswinnaar. Maar helaas liet zijn glazen bol hem dit keer in de steek.

Uiteindelijk had hij dit jaar maar één voorspelling helemaal goed: Koning heeft leesbrilletje nodig bij troonrede. "Ik zat echt in mijn vuistje te lachen op mijn werk toen ik het zag", vertelt hij. "Ik verkondigde mijn enthousiasme zo luid, dat iedereen het meteen wist."

Marcel is heel trots op de voorspelling, maar heeft geen idee hoe hij deze bedacht heeft. "Bij de helft van de dingen denk ik: dat zal wel ergens na mijn derde glas wijn geweest zijn." Hij schrijft zijn voorspellingen naar eigen zeggen immers met een 'glazen bolletje wijn'. Dan komt de creativiteit vanzelf.

Gemiste kansen

Toch zijn er ieder jaar ook weer onderwerpen die níet op de ophefkalender stonden, maar wel veel discussie veroorzaakten. "Dat VanMoof failliet ging, natuurlijk! Mijn grote wens is uitgekomen en dan heb ik hem niet eens opgeschreven. Dat vind ik heel jammer", aldus Marcel. "Ik denk dat ik volgend jaar de fatbikes maar gewoon ga vermoorden", zegt hij teleurgesteld.

Daarnaast verzamelt hij het hele jaar lang bizarre nieuwskoppen. Ook daaruit blijkt dat Marcel veel gekkigheid gemist heeft in de ophefkalender: 'Polen stopt buslijn 666 naar hel' en 'Nederlander die op Mallorca op hoofd van man poepte heeft spijt'. "Had ik het verzonnen dan had niemand het geloofd. Ik zou willen dat ik zo gek was om dat te voorspellen", zegt Marcel lachend. "Maar de werkelijkheid is vaak heftiger dan ik ooit zou kunnen verzinnen."

Flauwe grapjes

Kortom: 2023 was nog veel gekker dan hij had kunnen dromen. Daarom kijkt hij ernaar uit om te beginnen aan de nieuwe ophefkalender. Want er zijn hoe dan ook genoeg flauwe grapjes te maken over politiek Nederland. "Met de formatie alleen al kan ik de halve kalender vullen. Ik denk dat ik er drie keer verkiezingen op ga zetten", zegt hij vol zelfvertrouwen.