Met Marcels 'ophefkalender' kun je precies zien wat er dit jaar voor reuring gaat zorgen

Waar gaan we ons dit jaar druk over maken, waar gaat ophef over ontstaan en waarover gaan we pittige discussies voeren? Daar weet Marcel Steeman uit Castricum alles van. Hij is namelijk niet alleen Statenlid én voorvechter van veilige fietspaden in Legostad. Ook is hij de maker van de Nationale Discussie en Ophef kalender.

Het viel de Castricummer een aantal jaren geleden op dat bepaalde discussies zich elk jaar herhalen. Zoals bijvoorbeeld de pietendiscussie of het verbieden van vuurwerk. Daarom besloot hij een jaarkalender te maken met de vaste momenten waarop Nederland het over diverse onderwerpen met elkaar aan de stok heeft. Oftewel: de ophefkalender. Dit jaar heeft hij een jubileumeditie gemaakt, want zijn kalender bestaat al acht jaar. "Sinds 2016 ben ik hiermee begonnen. Mijn grote doorbraak was dat ik 11 maanden van tevoren Trump als president had voorspeld. Toen dacht iedereen: 'die man heeft echt een glazen bol.'" Geen glazen bol Een echte glazen bol heeft hij natuurlijk niet, maar het maken van de ophefkalender is inmiddels wel uitgegroeid tot een tijdrovende hobby. Hoe het kan dat Steeman het zo vaak bij het goede eind heeft, weet hij ook niet. "Ik vul mijn glazen bol in december met wat rode wijn en dan ga ik lekker zitten typen", vertelt hij met een glimlach. Het eerste kievietsei en de eerste pepernoten kan Steeman via data enigszins voorspellen. "Het raden van de eerste kievietsei is nog maar twee keer gelukt." Foutjes maakt Steenman dus ook. "Ik had vorig jaar gezegd, 'walvis aangespoeld op Ameland' en dit was niet het geval." Ook houdt hij zijn voorspellingen expres een beetje vaag en doet hij niet meer aan het noemen van namen. "Dan kun je altijd zeggen: 'zie je dat had ik voorspelt.'" Hieronder een deel van de Ophefkalender van Steeman. De tekst gaat door na de afbeelding.

Een deel van de kalender - Marcel Steeman

Nieuwe discussies Dit jaar komen er voorspellingen langs als: een groot Jeu de Boulles programma op SBS 6, een internationale stroopwafel feestdag, verkiezingsuitslagen, een groot benzinetekort en een Nederlander die een Nobelprijs ontvangt. De kalender is niet in de winkel te koop, maar gewoon via de Facebookpagina of Twitteraccount van Steeman. Je kunt hem zelf uitprinten en bijvoorbeeld in je wc hangen.