Voorstel voor brede fietspaden in Lego-stad redt het niet: 'Flinke teleurstelling'

Het was een van de 57 genomineerde ideeën, maar vandaag maakte speelgoedfabrikant Lego bekend dat ze het idee van de Castricumse vader en zoon Marcel en Dorus (10) Steeman om veilige fietspaden in Lego-stad te integreren geen vervolg geeft.

Ieder Lego-idea dat minimaal tienduizend stemmen krijgt, is automatisch genomineerd voor de finale. In februari hadden vader en zoon de helft van de benodigde stemmen al binnen, in mei volgde de tienduizendste stem, waarmee het idee de officiële nominatie binnen had.

De fietser is in Lego-stad een ondergeschoven kindje, concludeerden vader en zoon eind vorig jaar. Er zijn wel fietspaden, maar die zijn zo smal dat je er donder op kunt zeggen dat er ongelukken gebeuren. Marcel en Dorus besloten daarom bredere (en veiligere) fietspaden te ontwerpen, en dat ontwerp in te dienen als officieel Lego-idea.

Tienduizend stemmen voor veilige fietspaden in Lego-stad: "Nu met Lego in overleg"

Aan de jubelstemming kwam vandaag abrupt een eind, want vanochtend maakte Lego bekend dat niet de veilige fietspaden, maar een jazzkwartet en tv-serie The Office tot de uitverkoren ontwerpen horen.

Moordende concurrentie

"Toen we hoorden dat er 57 setjes genomineerd waren, hadden we onze verwachtingen al een beetje omlaag geschroefd", vertelt Marcel over de moordende concurrentie. "Ze zijn allemaal heel mooi gebouwd", zegt hij over de andere Lego-ideas.

Overigens houdt Marcel hoop dat de bredere, veilige fietspaden alsnog in productie worden genomen. "Ze hebben een lijstje met punten waaraan ze ieder ontwerp toetsen", vertelt hij. "Als het idee te veel lijkt op iets waar ze zelf al mee bezig waren, is dat reden om het af te wijzen. Dus misschien zijn ze er al mee bezig."

'Groot avontuur'

Marcels zoon Dorus is nog niet op de hoogte van de afwijzing. "Hij is op school en heeft geen telefoon", vertelt Marcel. "Maar ik heb tegen hem gezegd dat ook als we het niet worden, we toch een groot avontuur hebben beleefd."

Bovendien hoeven Marcel en Dorus zich dankzij een troostprijs de komende maanden niet te vervelen. "We hebben voor een paar honderd euro aan Lego-tegoedbonnen gekregen."