Tienduizend stemmen voor veilige fietspaden in Lego-stad: "Nu met Lego in overleg"

Dorus (10) en zijn vader Marcel Steeman uit Castricum zijn door het dolle heen: hun idee voor brede fietspaden in Lego-stad heeft 10.000 stemmen gekregen, wat betekent dat de Deense speelgoedfabrikant hun ontwerp mogelijk in productie neemt. "We hebben goede hoop dat ze er een vervolg aan geven", zegt Marcel in gesprek met NH Nieuws.

Dorus en Marcel Steeman - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"Toen we vanmiddag thuiskwamen na een rondje fietsen, zagen we dat we nog maar honderd stemmen nodig hadden", vertelt Marcel. "Tijdens het eten ging het heel hard, we hebben steeds zitten F5'en, en tijdens het toetje was het zover." Bekijk hieronder de enthousiaste reacties in huize Steeman toen de tienduizendste stem binnenkwam.

Marcel en Dorus besloten hun idee voor brede fietspaden in te zenden omdat wereldwijd zoveel kinderen met Lego spelen dat het een uitgelezen manier is om voor hen veiligheid in het verkeer te promoten. Half februari, toen vader en zoon de helft van de benodigde stemmen binnen hadden, ging NH Nieuws bij ze op bezoek. Dorus liet toen zien dat fietsers op de huidige smalle fietspaden in Lego-stad hun leven niet zeker zijn:

Lobbyen voor veilige Lego-fietspaden - NH Nieuws / Anne Klijnstra

"Dorus ging door het dak", vertelt Marcel over de reactie van zijn zoon toen de tienduizendste stem binnenkwam. De lobby voor veilige fietspaden in Lego-stad is ook op Dorus' school met gejuich ontvangen. "Ze hebben het item van NH Nieuws daar vaak op de schooltelevisie laten zien", aldus Marcel. "De hele school had het erover." Dat hun ontwerp nu tienduizend stemmen heeft gekregen, betekent dat Lego serieus met het idee aan de slag moet. "Ze gaan kijken of ze er een setje van kunnen en willen maken." Of het zover komt, is dus nog de vraag. "Maar we gaan sowieso met Lego in overleg", besluit Marcel.