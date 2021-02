Dorus (10) en zijn vader lobbyen voor veilige fietspaden in Lego-stad

CASTRICUM - Het mag dan om speelgoed gaan, maar Dorus en zijn vader Marcel zijn bloedserieus: in Lego-stad ontbreken fatsoenlijke fietspaden, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. "Ik vind het best wel suf dat ze er niet zijn", stelt Dorus. Ze hebben nu zelf een breder Lego-fietspad ontworpen en hopen dat het Deense bedrijf hun idee overneemt, zodat kinderen spelenderwijs kennismaken met verkeersveiligheid.

De 10-jarige Dorus Steeman uit Castricum heeft als voorbeeld zelf maar een stukje fietspad gebouwd. "Maar dat kost hem veel te veel blokjes", legt zijn vader Marcel Steeman uit. "Op de oude grijze grondplaten staan ze niet getekend, de nieuwe hebben een heel klein smal fietspaadje, waar geen Lego-fiets op past."

Een fietsongeluk is dus zó gebeurd, laat Dorus zien. "Het is niet leuk als je poppetje per ongeluk een ander poppetje aanrijdt", licht Dorus toe. "Daarom moeten er bredere paden komen, want anders is het gevaarlijk."

In onderstaande reportage laat Dorus zien hoe het mis kan gaan in Lego-Stad. Ook komt Alex van der Leest van de Castricumse Fietserbond aan het woord, met blauw oog door een valpartij.

Tekst gaat door onder de video