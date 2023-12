Geen visserslatijn: Cornelis uit Haarlem vangt koikarper van ruim dertig kilo

Hij weegt maar liefst 30,6 kilo. Schoon aan de haak. Cornelis Rolink uit Haarlem haalde afgelopen week een wel heel bijzonder exemplaar uit het water: de onder vissers beroemde koikarper Carrot. Rolink was er speciaal voor naar Frankrijk afgereisd: "Het is de hoofdprijs voor vissers."

Dat het geen visserslatijn (grootspraak, red.) is, blijkt uit de foto's die Cornelis ons toestuurt. Hij was afgelopen week te vinden bij de Bluewater Lakes in de Franse Champagnestreek. Dat water staat bekend om de grote karpers die er rondzwemmen. En dus ook koikarper Carrot, die vernoemd is naar een wortel, vanwege de egale oranje kleur.

Bekende vis

"Normaal gesproken worden ze niet zo groot", lacht Rolink. "Carrot is echt de hoofdprijs voor vissers. Je moet het dier natuurlijk heel voorzichtig behandelen en weer terugzetten in het water."

Het Franse meer is een populair visgebied. "Er is een lange wachtlijst en als je aan de beurt bent, krijg je een week de tijd om daar te vissen", legt Cornelis uit. "Het is echt specialistenwerk, maar ik ga er niet voor niets in december aan het water zitten."

Ook al is Carrot een onwaarschijnlijk grote vis, Cornelis Rolink heeft wel zwaardere exemplaren aan de haak geslagen. "Ik heb grotere karpers gevangen, maar dat waren gewone karpers, geen koi." Die joekels vinden we niet in Haarlem en omgeving, al gaat de kwaliteit van het oppervlaktewater wel omhoog, zegt Rolink. "Bepaalde karpersoorten doen het hier prima."

Op zoek naar Migsy

Cornelis is dan ook regelmatig met hengel aan de waterkant te vinden in onze regio. Maar hij wil ook weer terug naar de Bluewater Lakes in Frankrijk. "Bovenaan mijn lijstje staat nu Migsy. Dat is een gewone karper, die in de winter ruim veertig kilo weegt. Dan zijn ze het zwaarst."