Visstropers betrapt: mannen vangen karpers met handen uit slootje

In het buurtschap Moerbeek, bij Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon, zijn zaterdag mannen op heterdaad betrapt toen ze vissen aan het stropen waren. Ze dreven de karpers bij elkaar om ze vervolgens letterlijk met hun handen uit het water te vissen.

Het viertal ging de sloot in Moerbeek in om de karpers in te sluiten, te vangen en op de kant te gooien, zo vertelt wijkagent Bas Dirkmaat op sociale media. Daar gingen de vissen in grote tassen, waarna ze vervolgens vermoedelijk gebruikt werden voor eigen consumptie.

Het stropen van vis is, net als het meenemen van onder andere kastanjes en noten uit het bos, strafbaar. De wijkagent wil daarom meer weten van mensen die iets hebben gezien.

De politie heeft nog niemand aangehouden.

Het meenemen van vissen is voor sportvissers sowieso uit den boze, maar het meenemen van karpers is ook nog strafbaar. De vissen kunnen erg oud worden, planten zich daarnaast slecht voort en bovendien is de visstand in afgesloten wateren vooral afhankelijk van uitzettingen.