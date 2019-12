Zeer dure karpers gaan vanmiddag de visput van Enkhuizen in: "Mooiste van de mooiste"

ENKHUIZEN - Een unicum voor Enkhuizen en de rest van de provincie. Vanmiddag om 15.00 uur gaan er namelijk een vijftal Villedon karpers de visput in Enkhuizen in. Vanwege de hoge prijs van de vissen is dit de eerste keer dat ze in Noord-Holland worden uitgezet. "Als je mee wil in de karperwereld moet je de top van de top hebben", zegt Martien Laan.

Martien Laan is bestuurslid en penningmeester van Hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Enkhuizen. Tegen WEEFF vertelt hij enthousiast over de nieuwe karpers voor de visput: "Deze karpers hebben een jaar in quarantaine doorgebracht. Daar hebben meerdere, strenge controles en selecties plaatsgevonden om het beste van het beste te krijgen."

De Villedon karpers komen oorspronkelijk uit Frankrijk. Via een speciale kweker in Brabant is het gelukt om de dure vissen naar Enkhuizen te krijgen. "Ze worden speciaal geselecteerd op tekenen. Allerlei soorten en maten worden uitgezocht. Als je deze vissen zou verkopen, dan kom je ongeveer op 60 à 70 euro per kilo uit", laat Martien weten. "En als ze gevangen worden door de vissers dan kunnen die echt persoonlijke records halen. Ze wegen bijna vijf kilo."

Bijna 550 nieuwe karpers voor de visput

Naast de vijf grote en dure Villedon karpers worden nog eens bijna 550 karpers uitgezet in de visput in Enkhuizen. Zo'n 350 karpers van maximaal 20 centimeter lang worden uitgezet en ongeveer 200 kleine karpers gaan de jeugdvijver in.

"Wij krijgen ongelooflijk veel aanvraag van jeugd om lid te worden van de vereniging", laat Martien weten. "Na voetbal is sportvissen de grootste sport van Nederland, met bijna 600.000 leden. Met alle nieuwe karpers zorgen we er voor dat er over een paar jaar nog steeds grote karpers rondzwemmen in Enkhuizen."