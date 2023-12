Het is officieel: Guinness kroont familie Beers uit Heerhugowaard tot oudste ter wereld

Met een gezamenlijke leeftijd van 1106 jaar is de familie Beers toch écht de oudste familie van de wereld. De Beersen staan nu officieel in het Guinness Book of Records. "Het is hartstikke leuk dat we dit kunnen meemaken in behoorlijk goede gezondheid", aldus de 74-jarige Jos Beers. En eigenlijk is de familie nóg iets ouder.

In maart dit jaar werden de Beersen 'wereldberoemd' als oudste familie. En iedereen wilde weten hoe dat zat. Met hun ruim honderdvijftig familieleden waren ze daarom ook te gast in de tv-studio van Khalid en Sophie.

De studio zat ram vol, zag onze collega Tom Jurriaans die alle broers en zussen met nageslacht met de camera volgde. "We worden als familie in het zonnetje gezet, maar eigenlijk overkomt het je. Het is geen prestatie", vertelde Nel Beers lachend.

Pastoor

De Heerhugowaardse familie Beers bestaat uit maar liefst 13 kinderen. Zo'n groot gezin zie je tegenwoordig (bijna) niet meer, maar dat werd vroeger veel gepromoot. "Als er te lang geen kindje werd geboren, kwam de pastoor langs. Die vroeg dan: en zijn jullie nog bezig?" vertelt Jos Beers (74) lachend.

En sinds maart zijn ze alweer een stukje ouder geworden door verjaardagen. "Het is hartstikke leuk dat we dit kunnen meemaken in behoorlijk goede gezondheid. We zijn er gelukkig allemaal nog."

Eigenlijk 1111

Lachend vertelt Jos dat het een half jaar geduurd heeft voordat Guinness eindelijk zo ver was om het papierwerk na te kijken. Een paar weken geleden was het ein-de-lijk zover: "We hebben nu officiële goedkeuring dat we het oudste gezin met 13 kinderen zijn."

Volgens Guinness is de familie Beers 'maar' 1106 jaar oud. Dat komt omdat ze een andere rekenmethode gebruiken. Toch is de familie nóg iets ouder dan dat. "Wij tellen gewoon de hele jaren bij elkaar op, dat is veel makkelijker. Als mijn broer straks op 3 januari jarig is, zijn we 1111 jaar", aldus Jos.

En dan zijn er dit jaar ook nog achterachterkleinkinderen geboren. "Een of twee, dat weet ik even niet zeker, zo uit mijn hoofd."

Nieuwjaarsborrel

"Mijn ouders hebben inmiddels al 44 kleinkinderen, 76 achterkleinkinderen en 25 achterachterkleinkinderen", vertelt Jos. Dus de oudste familie ter wereld ziet elkaar niet vaak. Althans niet allemaal tegelijk.

Want het is nog een hele klus om al die mensen bij elkaar te krijgen. Daarom slaan ze de feestdagen altijd over. Ze zien elkaar vooral met verjaardagen. Maar dat gaat wel in shifts. "Anders is het niet te doen", aldus Jos.

Hoewel ze de feestdagen eigenlijk overslaan is er toch een soort nieuwjaarsborrel. "Het komt toevallig zo uit dat mijn broer in januari jarig is. Zo wensen we elkaar toch een gelukkig nieuwjaar."