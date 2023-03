Onvergetelijke avond in tv-studio voor oudste gezin ter wereld: "Komt in onze familiekrant"

Met een bus komen de dertien leden van de familie Beers en aanhang aan bij de studio van BNNVARA op het mediapark in Hilversum. "Het voelt wel als een schoolreisje", zegt een van hen bij het uitstappen. Ze worden hartelijk ontvangen door redacteur Luk Renes: "'Normaal heb je een sporter en een muzikant te gast, nu een hele familie, dat is wel even schakelen."

Sinds bekend werd dat de familie Beers uit Heerhugowaard de oudste familie ter wereld is - die bestaat uit dertien leden - is er volop media-aandacht. "Het begon met een artikel in de Telegraaf", vertelt Jos Beers, met 73 jaar de benjamin van de familie. "Daarna belde Op1, Humberto en zelfs Warner Bros die een documentaire willen maken."

Altijd zwanger

Het blijft voorlopig bij een bezoekje aan de talkshowtafel van Sophie Hilbrand. De 95-jarige Riek mag ook aanschuiven. Ze is samen met haar tweelingbroer Nick de oudste. "Dacht u niet vaak komt er nu weer een kind?", vraagt Hilbrand aan haar. "Mijn moeder is altijd zwanger geweest. Toen ik 21 jaar oud was kwam Jos", vertelt ze. "Ik vond dat eigenlijk helemaal niet leuk maar wat zijn we er nu blij mee."

Met de leeftijd van 1101 jaar staat de familie Beers in het Guinness Book of Records. Ze verslaan daarmee een gezin uit Ierland dat op een leeftijd van 1075 uitkwam. "Ik vind het heel bijzonder", vertelt de 75-jarige Nel. "We worden als familie in het zonnetje gezet maar eigenlijk overkomt het je. Het is geen prestatie", vertelt ze lachend.

NH Nieuws volgde de familie Beers tijdens de uitzending, bekijk de beelden hieronder (tekst loopt door):