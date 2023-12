Vlammen slaan uit schuren in Nederhorst den Berg, geen gewonden

De melding van de brand kwam net iets na 5.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Een woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt tegen NH dat het afgebrande gebouw een 'zo goed als leegstaande' schuur was.

"Het ging om twee schuren die naast elkaar stonden, bij een boerderij. Eentje is volledig afgebrand, de ander is behouden", aldus de woordvoerder.

De boerderij is gespaard gebleven, hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Niemand is gewond geraakt.