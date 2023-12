Pand interieurwinkel Heemstede grotendeels gesloopt bij het blussen van de brand

De brand die gisteravond woedde in een interieurwinkel aan de Kerklaan in Heemstede was rond middernacht onder controle. De brandweer heeft het pand tijdens het blussen grotendeels gesloopt.

De Veiligheidsregio Kennemerland laat via X weten dat het sein brand meester om 0.04 uur vannacht is gegeven. De rookoverlast is sindsdien erg afgenomen.

Gisteravond rond 19.00 uur brak er brand uit in het magazijn van de winkel, mogelijk in rollen tapijt. Omwonenden werden via NL-Alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten, en ventilatie uit te zetten, vanwege de rookoverlast. "Het is windstil, dus de rook blijft hangen", legde een woordvoerder van de veiligheidsregio uit.

De veiligheidsregio adviseert om bij hinder de ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen tot vanochtend.

Pand grotendeels gesloopt

Tijdens het blussen van de brand heeft de brandweer het pand grotendeels gesloopt. Rond 22.30 uur liet de brandweer het vuur bewust oplaaien, zodat uiteindelijk makkelijker geblust kon worden.

Bij de brand raakte niemand gewond. De sportschool boven de winkel en een aantal omliggende woningen zijn ontruimd. Bewoners mogen vanmorgen weer naar huis. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.

