Grote brand in vrijstaande woning Middelie, rook in wijde omtrek te zien

In een vrijstaande woning in Middelie is vanmiddag een grote brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brand brak rond half een vanmiddag uit, er zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De brand brak uit in een woning in Middelie aan de gelijknamige straat Middelie. Het vuur zorgde voor een flinke rookpluim die tot in de verre omgeving was te zien. Een woordvoerder van de brandweer liet weten dat er op het moment van de brand niemand aanwezig was in het huis.

De brand is inmiddels onder controle. Toch roept een woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland mensen op om vooral niet te komen kijken: "Geef de hulpdiensten de ruimte." De schade wordt momenteel opgemaakt.

De straat is tijdelijk volledig afgesloten.