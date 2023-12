Knetterende stopcontacten geen punt voor H'meerse boeren op verlichte trekkers

In de stromende regen reden Haarlemmermeerse boeren gisteravond voor de vijfde keer met feestelijk verlichte trekkers door de gemeente. "Her en der knetteren de stopcontacten een beetje, dus we hebben ze even omgedraaid."

Opvallend veel jonge kerels rijden vandaag mee. Deelnemer Derek legt uit waarom: "Iedereen is erbij en het is ook leuk voor de inwoners. Voor iedereen die met dit grauwe weer thuiszit maken we er toch een feestje van."

De organisatie heeft dan ook goed uitgedacht welke plekken de verlichte trekkers in Beinsdorp, Lisserbroek, Abbenes, Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Vijfhuizen, Cruquius en Zwaanshoek aan zullen doen. "We gaan bijvoorbeeld langs verzorgingshuizen", vertelt organisator Niels Könst van AJK Haarlemmermeer.

'Boeren steunen'

"We zijn begonnen na de boerenprotesten om iets positiefs te laten zien", legt hij uit. "In de coronaperiode merkten we dat we een glimlach op het gezicht van mensen toveren als we langsrijden."

Het bezoekje van de boeren wordt inderdaad gewaardeerd blijkt uit de vele Haarlemmermeerders die met paraplu's langs de kant staan. "De boeren hebben dit jaar weer hard gewerkt en zo laten we zien dat we ze steunen", zegt een van hen.