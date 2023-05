Rokende en steigerende tractoren op Trekkertrek: 'Spektakel als er iets stuk gaat'

Gigantische tractoren die al brullend en piepend rookpluimen uitbraken: dat is waar de duizenden bezoekers van Trekkertrek vooral op afkomen. Maar het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een publiekstrekker waar hele gezinnen zich kunnen vermaken: met diverse attracties en wedstrijden voor kinderen. De 26e editie van het evenement vindt vandaag plaats in Nieuw-Vennep.



Trekkertrek 2023 - NH Nieuws

De avond is nog net begonnen, maar volgens Maurice Dhaene van Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) lopen er al zo'n 2.500 bezoekers rond op het terrein. Even ter vergelijking: tijdens de vorige editie kwamen er zo'n 3.000 bezoekers op het evenement af, dat nog doorgaat tot 23.00 uur vanavond. AJK is organisator van Trekkertrek, dat sinds vier jaar officieel Trekkertrek Fun & Power Festival heet. Die fun en power: dat is precies de mix waar complete families volgens Dhaene op afkomen. Fun & power "De fun is met name bedoeld voor kindertjes: we hebben attracties zoals een draaimolen of een zweefmolen ze kunnen meedoen aan een traptrekkerrace en een grasmaaiertrek", vertelt Dhaene. Maar het power-element is waar Trekkertrek bekend om staat: tractoren in diverse gewichtsklassen die sleepwagens met daarop een gewicht zo ver mogelijk trekken. Omdat het gewicht steeds verder naar voren schuift, wordt dat getrek steeds lastiger. Het hoogtepunt van de race is de full pull: een volle honderd meter die door de trekkende tractors worden volbracht.

"Soms gaat er iets stuk. Dat is niet leuk voor de eigenaar van de trekker, maar het zorgt wel voor spektakel" Maurice Dhaene, organisator Trekkertrek

Arie is op de tractor naar Trekkertrek gekomen. Hij doet niet mee met de wedstrijden, maar vindt het enorm leuk en mooi om te zien. "Ik heb hem vorig jaar opgeknapt", vertelt hij over zijn tractor. "Ik rijd wel met de Elfstedentocht mee in Friesland. Het is niet zo'n sterke tractor, het is er eentje van 60 jaar oud." Op Trekkertrek zijn lichtgewicht tractoren uit de jaren 30 van de vorige eeuw aanwezig, maar ook moderne modellen: indrukwekkende vijftientonners waar veel publiek op afkomt. De tekst gaat door onder de foto's.

Trekkertrek 2023 Laurens Niezen / NH Nieuws

Sinds de organisatie het event naar een nieuwe locatie heeft verhuisd, blijven de bezoekersaantallen groeien. Dhaene: "Er zijn meer mogelijkheden nu we meer ruimte hebben. Vroeger hadden we alle ruimte nodig om de trekkers te stallen, nu is er plek voor attracties en standjes, zodat we iets er iets moois van kunnen maken voor jong en oud." Niet alleen Haarlemmermeerders komen af op Trekkertrek. Dhaene spotte bezoekers die van Groningen tot Zierikzee afreisden naar Nieuw-Vennep. Volgens de organisator zit de aantrekkingskracht 'm vooral in het wedstrijdelement op de baan. "Trekkers waar rookpluimen uitkomen, wielen die omhoog gaan. En bij opgevoerde trekkers gaat er soms iets stuk. Dat laatste is niet leuk voor de eigenaar van de trekker, maar het zorgt allemaal wel voor spektakel."