Boeren protesteren door Noord-Holland: met trekkers op de Dam en op Mediapark

Een aantal boze boeren is naar de Dam gereden met hun trekkers. Op dit moment staan er een stuk of dertig. Ook bij het Mediapark in Hilversum zijn protesterende boeren aanwezig en wordt er langs diverse snelwegen geprotesteerd.

Zo’n 40 boeren met tractoren zijn woensdagavond vanaf de A1 bij Eembrugge richting het Mediapark in Hilversum getrokken. De politie laat desgevraagd weten dat zij in goed contact staan met de boeren en dat zij de boel monitoren. Rond 22.45 uur zijn de boeren nog steeds aanwezig in het Mediapark en blokkeren daar verschillende wegen.

Protest op de Dam Ook is een groep boeren vanavond naar de Dam gereden met hun trekkers om te demonstreren tegen de kabinetsplannen. In totaal stonden er een stuk of vijftien. De sfeer was gemoedelijk, er werd niets geblokkeerd. De boeren stonden op de Dam voor het trekkers met een biertje. Er waren wel spandoeken te zien met minder gemoedelijke teksten zoals 'de oorlog is begonnen, en wij winnen'. Ook de politie is met een paar wagens aanwezig, maar doet vooralsnog niets. De trekkers staan op het plein en blokkeren dus geen wegen. De aanwezige demonstraten, een stuk of 30 mannen en vrouwen, hebben een groepsfoto gemaakt voor hun trekkers met het paleis op de achtergrond.

Snelweg Zwaagdijk

Omstreeks 20.00 uur kwamen er ook boeren bijeen op de Rijweg in Zwaagdijk. De boeren staken hooibalen en autobanden in brand. Na een uur bluste de brandweer de brand. De politie was ter plekke, maar trad niet op.

Ook op andere snelwegen is overlast door het protest van de boeren.