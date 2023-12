Haarlemse kerstbomenverkopers bijna door voorraad heen: “Het is een gekkenhuis”

Het begon al eind november, steeg de eerste dagen van december flink en piekt dit weekend. De vraag naar kerstbomen groeit met de dag in Haarlem. De lokale kerstbomenverkopers zijn blij met de drukte, maar: "Prima als ze weg zijn."

'Op is op' bij Ton & Ron op het Santpoorterplein. Tegenover de bloemenzaak is een hoek ingericht voor de kerstbomenverkoop. De bomen die daar nu nog staan, zijn naar verwachting dit weekend wel weg. Dan is het nog twee weken tot kerst, maar nieuwe voorraad komt er niet. Nordmannen "Vorig jaar hadden we er 700 ingekocht", vertelt medewerker Loyd. "Toen moesten we er een hoop weggooien. Nu hebben we er 300, allemaal Nordmannen uit Denemarken. Het gaat dit jaar wel erg hard." Hij heeft geen spijt dat hij nu minder heeft ingekocht: "Prima als ze weg zijn." Tekst loopt door onder de foto.

Kerstbomenverkoper Loyd - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Kelly van bloemenkiosk Marty, op de hoek van de Marnixstraat en de Zaanenlaan, had ook wat voorzichtiger ingekocht. "Alles wat we overhouden, versnipperen we en strooien we uit over het land. Vorig jaar zijn we tot aan Pasen bezig geweest met het verwerken van die bomen. Dan ben ik liever wat eerder los." Een heel goed jaar Dat gaat lukken. Kelly: "Niet normaal hoe hard het gaat. Ik ben al zeker de helft van mijn voorraad kwijt. Ik ga een heel goed jaar hebben, zeker met het overige assortiment erbij." Dat aanbod is bij Marty grotendeels ecologisch gekweekt, al geldt dat niet voor de kerstbomen. "Heel jammer, maar die zijn simpelweg te duur. Een klein boompje kost dan al snel 40 euro." Tekst loopt door onder de foto.

Kerstbomenverkoper Kelly (rechts op de foto) - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Het kerstboom kopen is een traditie die afgelopen decennia amper is veranderd. Daar kunnen ze bij Planten Centrum Pieter Makkelie aan de Burgwal over meepraten. "Ik ben de derde generatie die op deze plek kerstbomen verkoopt", vertelt Pieter, die samen met Anita de zaak bestiert. "Van de week kwam een klant met een kassabonnetje van 45 jaar geleden, gevonden in een laatje. Die had hier toen al een boom gekocht." Stukje duurzaamheid Juist in deze winkel openbaart zich een innovatie. Piet wijst naar een machine die tussen de bomen staat. "Die hadden we vorig jaar voor het eerst. Daarmee kunnen we precies in het midden van de stam een gat boren. Vervolgens zetten we er een houten kruis onder en de boom staat kaarsrecht in de woonkamer. Dit jaar komen de klanten weer terug met dat houten kruis. Toch een stukje duurzaamheid." Tekst loopt door onder de foto.

Kerstbomenverkopers Pieter en Anita - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Een paar straten verderop is ook vernieuwing te vinden. Fietsenzaak De Groene Tweewieler heeft het pand aan de Papentorenvest, waar normaal gesproken fietsen worden gestald, ingericht als kerstbomenwinkel. Niet alleen aan de deur, maar ook online worden de bomen verkocht. De Groene Tweewieler biedt, heel toepasselijk, de mogelijkheid om de boom met de fiets te laten bezorgen. Tekst loopt door onder de foto.

Tevreden klant - Foto: NH Media / Maikel Ineke

Terug in Haarlem-Noord, waar de Cronjéstraat ophoudt en het Soendaplein begint, laadt een klant van bloemenwinkel Muntjewerf zijn zojuist aangeschafte kerstboom in een bakfiets. Michael, mede-eigenaar van de zaak, helpt met tillen. Hij loopt af en aan, van klant tot klant, maar zijn glimlach is onveranderlijk groot. Geen vetpot "Het is een gekkenhuis", meldt hij tussendoor. "Ik ben blij als ik straks even snel een kop koffie kan halen." Goede zaken, zou je zeggen, maar het is voor Michael geen vetpot. "Ik doe het eerlijk gezegd vooral voor onze vaste klanten. De bomen komen uit Denemarken. Ze zaten een paar weken terug nog onder een meter sneeuw. Die bomen zijn vrij duur om in te kopen en ik wil de prijs niet te hoog maken. De marges zijn daardoor dun." Tekst loopt door onder de foto.

Kerstbomenverkoper Michael - Foto: NH Media / Maikel Ineke