Den Helder wil 400.000 euro binnenhalen met herinvoering betaald parkeren

Keert het betaald parkeren terug in de binnenstad van Den Helder? Als het aan het gemeentebestuur ligt wel. Het voorstel is bedoeld om structureel 400.000 euro binnen te halen voor de meerjarenbegroting van de stad. Ondernemers zijn fel tegen: "Juist nu de binnenstad weer een beetje opkrabbelt, gaan ze betaald parkeren invoeren. Slecht, heel slecht."

"We moesten het uit de krant lezen", vertelt Ralph Artz van de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad. "We hebben altijd goed contact met de gemeente en ik vind dat geen manier. De stad is prachtig in ontwikkeling; het stadscentrum wordt super aangepakt, de leegstand wordt minder. Het is zo zonde."

Houden zo

In 2026 moet het betaald parkeren weer ingaan in Den Helder. Het is bedoeld om de begroting zoveel mogelijk sluitend te krijgen. Hoeveel dat de bezoekers gaat kosten, is nog niet duidelijk. Zij zijn in ieder geval geen voorstander van de terugkeer van het betaald parkeren. "Het is toch een uitnodiging, gratis parkeren. Dat is er nog zo weinig. Ik zou zeggen: houden zo", zegt een bezoekster aan de binnenstad.

