Parkeren in centrum Den Burg wordt gratis voor Texelaars en toeristen

Texelaars en toeristen kunnen vanaf volgend jaar gratis parkeren in het centrum van Den Burg. Daar is nu nog een een parkeervignet voor nodig. Ook in enkele straten in De Koog is vanaf 1 januari geen sprake meer van betaald parkeren. Wel mag je maar een beperkt aantal uur parkeren in deze gebieden. Dit wordt straks zichtbaar gemaakt door blauwe strepen bij de parkeerplaatsen.

Foto: In centrum van Den Burg kan vanaf 1 januari gratis geparkeerd worden. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Op dit moment is het nog zo dat je op het gehele eiland moet betalen om te parkeren. Dit kan door de aanschaf van een parkeervignet. Een dagkaart kost 10 euro, een weekkaart 20 euro en automobilisten kunnen voor 30 euro het gehele jaar parkeren. Maar dankzij een uitspraak van de rechter kon dit parkeerbeleid eigenlijk niet meer. In 2022 heeft de Hoge Raad in een zaak in Hilversum besloten dat er geen bekeuringen kunnen worden uitgeschreven op parkeerplaatsen waar een maximale parkeerduur geldt. Met andere woorden: automobilisten die in een tijdzone van bijvoorbeeld twee uur hun auto de hele dag laten staan, mogen niet meer bekeurd worden. Gratis parkeren Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeente ervoor gekozen om op de plekken met een parkeerduurbeperking parkeren gratis te maken. In Den Burg zijn dit de drukke parkeerplaatsen bij de supermarkten Albert Heijn en de Jumbo en bij het parkeerterrein bij de Lidl in De Koog. "Net als andere gemeente staat ook Texel voor dit nieuwe gegeven", zegt wethouder Cees Hooijschuur. "Met dit voorstel wordt de overlast van zowel parkeerders als bewoners zoveel mogelijk beperkt. We houden het Texelvignet in stand en straks is het duidelijk waar welke situatie geldt."

Foto: Op het parkeerterrein bij de Albert Heijn in Den Burg kan straks gratis geparkeerd worden, maar maximaal een uur. - NH Nieuws/Edo Kooiman

De gemeente Texel vindt doorstroming bij de supermarkten belangrijk. Daarom is ervoor gekozen om hier gratis te parkeren, maar met een beperkte parkeerduur. Bij de parkeerterreinen van de Albert Heijn kan maximaal één uur geparkeerd worden, datzelfde geldt voor de Wilhelminalaan, Witte kruislaan, Binsbergenstraat, Burgerhoutstraat en Brouwerstraat. Ook voor Lijnbaan, gedeelte Hollewal, gedeelte Molenstraat, Elemert bij busstation, Julianastraat, Weverstraat, deel Schilderend en Jan Reystraat geldt gratis parkeren maar voor de maximale duur van één uur. Parkeren op parkeerterrein de Vogelenzang bij de Jumbo kan maximaal twee uur. Voor de Parkstraat en de Burgwal geldt een maximale parkeerduur van een half uur. Bewoners kunnen een vrijstelling krijgen om langer te parkeren, alleen niet bij de supermarkten. Betalen in Oudeschild Bij het parkeerterrein Lidl in De Koog geldt straks maximaal 1 uur (gratis) parkeren. Ook voor de Brink, Parnassiastraat geldt straks maximaal 1 uur parkeren. Ook hier kunnen bewoners een ontheffing krijgen. Voorgesteld wordt om de parkeerduurbeperking in het gedeelte van de Heemskerckstraat in Oudeschild op te heffen. Overal kan dan onbeperkt maar wel betaald geparkeerd worden. Het risico bestaat dat buiten het centrum maar nog binnen de ring van Den Burg de parkeerdruk toeneemt, nu automobilisten straks daar de hele dag hun auto kunnen laten staan. Daar geldt nu nog een parkeerduurbeperking van twee uur, die gaat er straks af. De gemeente wil de situatie het komende jaar in de gaten houden. En wil zo nodig aanpassingen doen als het nodig blijkt te zijn.

"Want als je naar het strand wilt, moet je wél een parkeervignet hebben" Wethouder Remko van de Belt