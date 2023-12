Voormalige Amstelveense 'horrorflat' nu voorbeeld in strijd tegen wooncrisis

Vijf jaar geleden stond de Amstelveense Aquarius-flat nog bekend als 'horrorflat', maar nu is de gemeente weer trots op het bouwwerk. De flat ziet er niet alleen als nieuw uit, maar bewijst ook dat ruimtegebrek het uitbreiden van de woningvoorraad niet in de weg hoeft te zitten.

Amstelveense Aquarius-flat gerenoveerd en opgetopt

Bewoners klaagden destijds tegen NH over lekkages, schimmel, achterstallig onderhoud en torenhoge energierekeningen. De eigenaar van het gebouw Eigen Haard ging diep door het stof en gaf de renovatie van de Aquarius hoge prioriteit. Bewoners kregen een vervangende woning toegewezen en de mogelijkheid om uiteindelijk weer terug te keren naar hun opgeknapte sociale huurwoning. "We hebben nieuwe entrees toegevoegd, het gebouw helemaal geïsoleerd, zonnepanelen toegevoegd en de complete installaties vervangen", vertelt projectontwikkelaar bij Eigen Haard Thijs Faber.

De 78-jarige Ellie Wiegeraad en 73-jarige Francoise Combee Delacour verhuizen deze week terug naar de opgeknapte versie van hun oude appartement. Ellie ziet zichzelf al helemaal zitten op haar stoel voor het raam. "Net als vroeger." In eerste instantie zag ze het niet zitten om nóg een keer te verhuizen, maar ze kreeg toch heimwee. "Hier leeft het meer. Ik houd niet van stilte", legt de Amstelveense uit. Francoise kan haar tranen bijna niet bedwingen, zo blij is ze. "Ik word er echt emotioneel van." In 1973 kwam ze met haar man in de Aquariusflat wonen. "Ik heb hier mijn zoon gekregen. Mijn man is inmiddels helaas overleden. Het voelt gewoon als thuis", vertelt ze.

Met de wooncrisis in gedachte wilde Eigen Haard meer met het leegstaande gebouw dat toch al totaal gestript moest worden. Door de flat 'op te toppen' zijn er in plaats van 145 nu 183 woningen. Extra verdieping "We hebben er een complete verdieping opgezet", legt Faber uit. De bewoners van de bovenste verdieping kunnen via een trap in de woonkamer naar de tweede verdieping van hun appartement.

Verdiepingen op bestaande flatgebouwen zetten: het klinkt als dé oplossing van de wooncrisis in Amstelveen en misschien zelfs ook wel in de rest van het land. In Amstelveen is het woningtekort op dit moment het grootst, maar de ruimte schaars. Gemiddeld wacht je er 19 jaar op een sociale huurwoning.

"Met een lichte houten opbouw was het mogelijk om een extra woonlaag toe te voegen" Thijs Faber - projectontwikkelaar Eigen Haard