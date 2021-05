Gratis wonen voor studenten in ruil voor wat klusjes: "Het verhoogt de sociale cohesie"

De Aquariusflat in Amstelveen is de afgelopen jaren nogal negatief in het nieuws geweest door de slechte onderhoudsstatus van het gebouw. Woningcorporatie Eigen Haard gaat de flat binnenkort renoveren. Tot die tijd moet de leefbaarheid omhoog en dus mogen studenten van organisatie Vooruit hier tijdelijk wonen, in ruil voor klusjes.

"Een gratis woning? Ik dacht dit is scam!", dacht Celina Sanchez Ramirez. Celina zit al een hele tijd bij de vrijwilligersorganisatie Vooruit en heeft de afgelopen maanden het project in de Aquariusflat aangestuurd. "Omdat je het vrijwiligerswerk doet hoef je alleen voor het gas, water en licht te betalen. Dat is een hele goede deal", meent de studente: "Maar tegelijkertijd is het hartstikke leuk dat je met de activiteiten de buurtbewoners leert kennen en dan ook een verandering voor ze kan maken."

Taalles

Een van de activiteiten die de vrijwilligers in hun flat organiseren, is het geven van taalles aan de medebewoners die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Student Julian doet dit online vanwege het coronavirus. Hij geeft onder meer taalles aan Mohamed. "Nederlands leren is best ingewikkeld. Vooruit was er om ons te helpen", zegt Mohamed blij.

Daarnaast zijn er nog diverse andere activiteiten georganiseerd. Zoals een kookclub en zijn er vrijwilligers de wijk in geweest om afval te prikken. ,,Eigenlijk alles om de sociale cohesie te vergroten in de buurt", vat Celina het project samen.