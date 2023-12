Wieringse Marina (110) lijkt nu toch echt de oudste Nederlander, of niet?

Met het overlijden van de 110-jarige Rotterdamse Helena Mackenbach, lijkt het erop dat de 110-jarige Noord-Hollandse Marina van der Es-Siewers nu toch echt de oudste inwoner van Nederland is. Al is er nog een mysterieuze dame in Leiden die roet in het eten kan gooien.

De Rotterdamse Heleen Mackenbach is op 110-jarige leeftijd overleden, zo meldt Rijnmond. Waarmee de titel van oudste Nederlander nu lijkt te gaan naar de Wieringse Marina van der Es-Siewers, of niet?

Mevrouw van der Es-Siewers is op 4 maart 1913 geboren en getogen in Van Ewijcksluis, en na een korte onderbreking in een verzorgingshuis in Wieringerwaard sinds anderhalve week weer terug in Hippolytushoef waar ze sinds 1974 woont.

Is ze wel echt de oudste?

"Ze is in ieder geval de oudste waarvan alle gegevens bekend zijn en kloppen", vertelt Gert Jan Kuiper. Kuiper verzamelt alles over en doet onderzoek naar Nederlandse eeuwelingen. Volgens hem lijkt alles erop dat mevrouw van der Es-Siewers nu de oudste Nederlander is. "Al is er heel misschien nog een oudere mevrouw in Leiden."

Hoe zit dat? De gemeente Leiden publiceert elk jaar hoeveel Leidenaren er zijn en hoe oud de oudste is. Vorig jaar stond daar iemand van 111 jaar oud bij, vertelt Kuiper. Maar meer is er niet bekend. Geen naam, geen adres, geen geboortedatum, enkel een geboortejaar en dat ze in Marokko is geboren.

"Het kan gaan om een spookinwoner", legt Kuiper uit. Dan is zij bijvoorbeeld overleden of teruggegaan naar land van herkomst, maar dat dat nooit is verwerkt door de gemeente. Dan staat ze ten onrechte geregistreerd. "Of ze bestaat wel, en heeft simpelweg geen zin in de publiciteit."

Verwarring

Marina is al eerder gekroond tot oudste Nederlander, maar dat bleek toen toch niet te kloppen. Familieleden van de Rotterdamse namen contact op met NH Nieuws nadat ze de berichtgeving over Marina van der Es-Siewers lazen. Volgens hen kon het niet kloppen dat de in maart 1913 geboren Van der Es de oudste is, aangezien hun oudtante in december 1912 is geboren.