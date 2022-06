Marina van der Es-Siewers (109) is nu niet alleen oudste Wieringse, maar van het hele land

De 109-jarige Marina van der Es-Siewers - geboren en getogen in Van Ewijcksluis, en na een korte onderbreking in een verzorgingshuis in Wieringerwaard sinds anderhalve week weer terug in Hippolytushoef waar ze sinds 1974 woont - was al de oudste inwoner van de gemeente Hollands Kroon, maar is sinds zaterdag ook de oudste van Nederland.

Tot een paar jaar geleden was de op 4 maart 1913 geboren mevrouw van der Es-Siewers nog erg kwiek. Zo bracht ze in 2017 op 104-jarige leeftijd nog haar stem uit bij de Tweede Kamer-verkiezingen. Belangrijk vond ze, en niet meer dan logisch. "Ik heb mijn hele leven al gestemd", zo zei ze tegenover de camera's van NH Nieuws.

Terug

Sinds ze op 93-jarige leeftijd haar bovenbeen brak bij een val van de trap - tot die tijd woonde ze nog zelfstandig in het huis waarin ze met haar gezin jaren had gewoond - woonde ze in een verzorgingshuis in Hippolytushoef. Hier moest ze in 2020 uit, omdat het huis ging sluiten. Zo'n anderhalf jaar heeft ze in een verzorgingshuis in Wieringerwaard gewoond, tot ze terug kon. "Anderhalve week geleden is ze met een ambulance naar verzorgingshuis Hof van Wieringen gegaan", vertelt haar schoondochter Elly van der Es. "Terug naar Hippolytushoef."

Mevrouw Van der Es heeft geen grote familie: ze is enig kind, net als haar in 1998 overleden man Henk en zelf kreeg ze een zoon. En deze zorgde voor haar enige kleinkind. Hoewel haar geheugen haar regelmatig in de steek laat, en ze op leeftijd is, is ze nog erg gezond. "Ze heeft zonder problemen de coronavaccinaties gehad en gebruikt geen medicijnen."

Achteruit

Maar de coronaperiode heeft mevrouw van der Es geen goed gedaan, aldus haar schoondochter. "Ze is in die tijd erg achteruit gegaan. Daarvoor liep ze alle dagen naar de koffietafel, maar nu had ze niet meer een dagelijks praatje. Alleen door plexiglas konden we met haar praten. Ik heb het idee dat ze daardoor erg is weggezakt in haar gedachten."

Ze heeft daarom niet echt door dat ze de oudste is. "Als je het tegen haar zegt, dan gelooft ze het niet. Maar op andere momenten zegt ze weer 'ik ben al erg oud hoor'."