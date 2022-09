Wieringse Marina (109) toch niet oudste van Nederland, Rotterdamse is net iets ouder

In juni overleed de oudste persoon van Nederland en de 109-jarige Marina van der Es-Siewers nam de plaats in als oudste Nederlandse . Althans, zo werd gedacht. Maar zij blijkt toch niet de oudste. De Rotterdamse Leny Mackenbach is twee maanden ouder.

Familieleden van de Rotterdamse nam contact op met NH Nieuws nadat ze de berichtgeving over Marina van der Es-Siewers lazen. Volgens hen kon het niet kloppen dat de in maart 1913 geboren Van der Es de oudste is, aangezien hun oudtante in december 1912 is geboren.

Navraag bij de gemeente Rotterdam leert dat hun oudste inwoner inderdaad ouder is. Hoe het kan dat dit niet eerder bekend is, is niet duidelijk. "Wij houden het in onze gemeente bij, de burgemeester krijgt daar jaarlijks informatie over", vertelt gemeentewoordvoerder Theo Breimer. "Ik denk dat het niet landelijk wordt bijgehouden, maar per gemeente."

Zelfstandig

Helena Barbara Maria Mackenbach is geboren op 29 december 1912 in Rotterdam en was de oudste van vijf. "Ze woont nog steeds zelfstandig nadat op 99-jarige leeftijd haar zus, met wie ze heel haar leven samenleefde, overleed", vertelt haar familie.

Ze is het afgelopen jaar wel erg achteruit gegaan, zeggen ze. "Ze komt sinds ongeveer een half jaar het bed niet meer uit en krijgt intensieve zorg aan huis. Ze is nog helder van geest en weet veel van vroeger, maar veel praten doet ze niet meer."

Of Mackenbach wel echt de oudste Nederlander is, of dat er ergens anders in Nederland een nog oudere inwoner is, is bij NH Nieuws niet bekend.