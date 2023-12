Nabestaanden Carlo Heuvelman zwaar geëmotioneerd in rechtbank: "Mijn hart breekt nog steeds"

De emoties in de rechtbank in Leeuwarden liepen vandaag hoog op. Tijdens het hoger beroep in de zaak tegen de Gooise verdachten van het zware geweld op Mallorca, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven kwam, kregen de nabestaanden van het slachtoffer de kans om te spreken. De zaak moest zelfs een keer geschorst worden, omdat de emoties zo hoog opliepen.

"Nu sta ik hier, tweeënhalf jaar later, en kan ik weer een beetje mijn leven leiden. Het leven van Lisa. Maar nog steeds leef ik in twee werelden. De Lisa van voor de dood van Carlo, en daarna. Ik voel me nooit meer helemaal de Lisa die ik was."

De vriendin van Carlo, Lisa, kwam als eerste aan het woord. "Hoe kan het dat er na tweeënhalf jaar later nog steeds geen duidelijkheid is?", vroeg zij zich af. "Die onmacht doet zoveel pijn. Alles wat wij hadden, onze toekomst, is plots zo verwoest. Dat gun je echt niemand."

"Om door te gaan moet ik vechten, vechten om mijn bed uit te komen, vechten om mijn werk op te pakken, vechten om lichtpuntjes te zien. Om door te gaan moet ik ook loslaten. Maar ik wíl niet loslaten. Ik wil Carlo niet loslaten." Daarna breekt de jonge vrouw. Ze neemt even de tijd en droogt haar tranen met een tissue. Ze vervolgt: "Van binnen voel ik constante strijd. De innerlijke strijd is zwaar en de lege ruimte die in mijn hart is achtergebleven zal nooit meer opgevuld worden."

Moeder erg overstuur

Daarna was het de beurt aan de moeder van Carlo. Zij was na het verhaal van Lisa zo overstuur, dat de zitting tijdelijk geschorst werd. "Mijn hart breekt nog steeds, hoe ik hem zag liggen op de ic, in coma. Hier denk ik vaak aan en dan word ik zo boos. Hoe kan je met z'n allen tegen mijn zoon? Het is zo oneerlijk."

Dan richt ze zich tot de verdachten, in wie ze diep teleurgesteld is. "Wat mij vooral bezighield en -houdt, is dat iedereen zich verschuilt achter drankgebruik en gebrek aan herinneringen. Ik kan het niet geloven, het maakt me wanhopig. Ik kan er niet tegen dat mensen niets vertellen om hun eigen hachje te redden. Niet weten wat er precies met mijn zoon is gebeurd, is niet te verteren."

"Mijn lieve en mooie zoon, die niet tegen onrecht kon. Hij nam het altijd op voor een ander. Ik was en ben zo trots op hem, maar had hij zich maar op 14 juli afzijdig gehouden. Maar helaas, hij is teruggelopen en heeft willen ingrijpen, waardoor een mooi mens van 27 niet meer is opgestaan. Ik stel hem regelmatig de vraag: waarom ben je teruggelopen? Ik kom steeds uit op hetzelfde antwoord. Hij liet zijn vrienden nooit in de steek."