Voor de zevende keer 'The Hour': unieke roeiwedstrijd op de Ringvaart

Het buitenbeentje onder de roeiwedstrijden: zo mag The Hour gerust worden genoemd. Het is de enige roeirace in de wereld waar niet de tijd, maar de afstand telt. Wie in een uur de meeste kilometers aflegt, is de winnaar. Zaterdag doen 22 ploegen (zowel mannen als vrouwen) mee aan de zevende editie.

Jan Vegter verwacht snelle boten in de race over de Ringvaart richting Haarlem, maar of ze zo rap zullen zijn als 'de acht' van Proteus-Eretes in december 2017, is zeer de vraag. De roeiers uit Delft legden dat jaar een afstand af van 17.555 kilometer, nog steeds een baanrecord. De finish lag voor hen in de buurt van Cruquius.

Jan Vegter is bedenker en initiatiefnemer van The Hour. De Haarlemmer roeide eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw bij de organiserende roeivereniging Het Spaarne in Heemstede, waar hij tegenwoordig jeugd- en veteranencoach is. Zaterdag verricht hij in het Amsterdamse Sloten het startschot.

Zaterdag zijn de mannen van de Delftse roeivereniging er niet bij. Vegter vindt dat jammer, hun deelname had The Hour extra cachet gegeven. ''Maar het doet geen afbreuk aan het evenement'', zegt hij. ''Het is gewoon een prachtige race met een heel bijzonder karakter. Zie het als een soort werelduurrecord zoals in het wielrennen. Heel bijzonder voor de roeisport. Die kent deze discipline verder niet. Bovendien is de afstand uit 2017 natuurlijk uitzonderlijk. Gemiddeld leggen de boten in The Hour een kilometer of vijftien af.''

Jan Vegter speelde al met het idee toen hij nog roeide bij Het Spaarne. Vegter: ''Als we met Het Spaarne wedstrijden hadden op de Bosbaan, hadden we in mijn tijd niet de mogelijkheid de boten over de weg te vervoeren. Dus roeiden we zelf naar Amsterdam en na afloop weer terug naar Haarlem. Dat waren prachtige tochten met meerdere boten. Het ging hard tegen hard. Toen is het zaadje geplant. Ik heb ook weleens gedacht op hetzelfde traject een wedstrijd te houden tussen roeiers en hardlopers. Kijken wie het verst komt binnen een uur.''

Olympische Spelen

Wat ook hem ook motiveerde het evenement van de grond te krijgen, is dat startplaats Sloten in 1928 gastheer was van de olympische roeiwedstrijden. ''De wedstrijden werden gehouden op de Ringvaart, heel bijzonder. De Bosbaan was er toen nog helemaal niet, de eerste wedstrijden daar werden pas negen jaar later gehouden.''

Droom

Vegter laat het draaiboek zien van zaterdag. Het lijkt wel een militaire operatie. De taken van de vrijwilligers van Het Spaarne en Amphitrite staan tot in detail beschreven. Vegter: ''Een goede voorbereiding is noodzakelijk. Het is een enorme klus. We doen het met een stuk of vijftig, zestig vrijwilligers: wedstrijdleiders, artsen, juryleden. Van hen wil ik Lex van Droge, Guido Hollander en Elmert de Boer even apart noemen. Geweldig, al die mensen hebben mijn droom werkelijkheid gemaakt.''