Vloot van jubilerende roeivereniging uit Heemstede voor groepsfoto op Molenplas

De KNRZV 't Spaarne bestond vorig jaar 135 jaar, maar moest haar jubileumfeest toen afzeggen in verband met corona. Dat het dit jaar precies in hetzelfde weekend als de Formule 1 op het circuit van Zandvoort zou vallen, was voor de jarige roeiclub geen reden om het feest weer uit te stellen.

De vlootschouw en de groepsfoto op de Molenplas aan de zuidkant van Haarlem was het hoogtepunt van het feest. Een groot deel van de duizend leden roeiden de vloot daarnaartoe.