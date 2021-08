Roeiclub laat zich niet uit veld slaan door F1: "Verjaardag vier je op je verjaardag"

Maar het meest in het oog springende festiviteit is een vlootschouw op zaterdag 4 september, waarvoor meer dan honderd roei- en zeilboten momenteel spik en span worden geboend. En dat belooft volgens de roeiers een veel mooier spektakel dan de de rond racende Formule 1-wagens op het circuit van Zandvoort.

De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 't Spaarne viert het 135-jarige lustrum een jaar later in verband met corona. En ze zijn niet van plan om het feest nu weer uit te stellen. "Je verjaardag vier je op de dag dat je jarig bent!", zegt roeier Edward van der Zwaag van de lustrumcommissie stellig. Vorig jaar zou de Formule 1 in mei worden gehouden. Nu het dit jaar in september op de kalender is gekomen, vindt Van der Zwaag dat geen belemmering voor het roeifeest.

Bang voor verkeersdrukte door de grote schare fans van de Dutch Grand Prix in buurdorp Zandvoort zijn de roeiers in Heemstede niet. "Mensen komen op de fiets hiernaartoe, we hebben geen last van auto's en files, want wij zijn sportief", stelt Van der Zwaag met een knipoog.

Kenau XL

Ook bezoekers van een ander evenement in de regio, de openluchtvoorstelling van Kenau XL op het plein voor de Stadsschouwburg, wordt geadviseerd om met de fiets of te voet te komen. Deze voorstellingen beginnen om 20.00 uur, en dan is het mogelijk dat de laatste circuitbezoekers uit Zandvoort voor opstoppingen in Haarlem zorgen.

Net als de roeiclub is de Stadsschouwburg dan ook niet van plan de uitvoeringen van het theaterspektakel op te schorten. Als extra service krijgen bezoekers van de voorstellingen volgend weekend de gelegenheid om kaarten terug te geven, als ze toch niet willen komen in verband met de verwachte drukte in de stad.