Bij de één gaat slagboom open voor 50 euro, de ander houdt hem dicht voor F1-fan

De parkeergarage bij het station in Haarlem springt handig in op de komst van tienduizenden F1-bezoekers en vraagt het raceweekend 50 euro per dag om de auto te parkeren. De racefans kunnen daar vervolgens op het station op de trein naar Zandvoort stappen.

Deze tickets voor de parkeergarage op 3, 4 en 5 september zijn zelfs al te reserveren via Interparking, blijkt online. Deze eigenaar hoopt dat de garage helemaal is gereserveerd op de racedagen.

Overigens zijn Haarlemmers daarbij gewaarschuwd, want kortparkeerders die die dag van de garage gebruik maken voor bijvoorbeeld een snelle boodschap, betalen ook dit tarief. Als er in de garage plekken over zijn, gaan de slagbomen gewoon open en zijn klanten meteen ook dat tarief van 50 euro armer. Hoe dit precies zit, kan Interparking niet uitleggen want het bedrijf reageert niet op vragen.

Normale tarief

Andere garages in Haarlem hebben besloten niet op de Formule 1-hype in te springen en hanteren hun normale tarief en zijn volgens beheerder Spaarnelanden ook gewoon bereikbaar voor bezoekers van de binnenstad. Ook Q-Park, dat bijvoorbeeld de parkeerplaats bij station Heestemde-Aerdenhout beheert, gooit het tarief niet omhoog. Q-Park heeft ook een garage bij station Beverwijk.

Een andere logische plek om je auto neer te zetten om daarna met openbaar vervoer verder te reizen, is station Haarlem Spaarnwoude. Daar is een klein parkeerplaatsje, maar Ikea heeft daar een enorm parkeerterrein waar het nog gratis is ook.

Verkeersregelaars

Toch heeft de Zweedse meubelgigant geleerd van eerdere edities van de Jumbo Racedagen op het circuit van Zandvoort. Het eigen parkeerterrein is nu afgebakend met slagbomen en deze gaan pas omhoog om tien uur 's ochtend wanneer de winkeldeuren openen. En dan zitten de meeste racefans allang en breed op de tribunes aan het Zandvoortse asfalt. Mochten Ikea-bezoekers alsnog in de knel komen op de parkeerplaats dan zijn er verkeersregelaars die de boel in goede banen leiden.