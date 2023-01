Spaarndamse buurt viert thuiskomst oceaanroeier Marcel Ates

Marcel Ates, de man uit Spaarndam die wederom de oceaan is overgestoken met een roeiboot, komt vandaag thuis. Hij heeft nog wat tijd nodig om te herstellen van zijn barre tocht en daarom laten zijn buren hem vandaag met rust. Maar dat ze intens met hem hebben meegeleefd, blijkt wel uit de tientallen vlaggen die ze in zijn buurt zijn opgehangen en het warme welkomstpakket dat thuis op hem ligt te wachten.

"We zijn ongelofelijk trots natuurlijk", vertelt overbuurvrouw Hanneke Bonfrer. "Het is allemaal best wel spannend geweest. Er waren ook wat zorgen om zijn gezondheid en we hoorden dat hij het zwaar had. Toen begon de spanning toch wel behoorlijk op te lopen hier." Hanneke kent Marcel al jaren, omdat hun dochters dik bevriend zijn met elkaar. Ze lopen niet de deur bij elkaar plat, maar het avontuur van Marcel heeft ze op de voet gevolgd.

"Op de dag dat hij aan zou komen, hebben we met de halve straat naar de livestream op Facebook gekeken. Toen waren er wel mensen die een traantje hebben weggepinkt. En ik heb ook wel even moeten slikken toen ik zag dat hij weer veilig aangekomen was."

Record

Marcel Ates heeft met een team van vier mensen de oceaan overgeroeid van La Gomera naar Antigua. In totaal zat hij vier weken op zee. "Hij roeide twee uur en dan had hij twee uur rust en dan moest hij weer twee uur roeien en dat weken lang."

Ates heeft wel een wereldrecord gevestigd met zijn team, waarvan twee vrouwen zijn. "Hij heeft dat toch maar bereikt en dat is niet zomaar gelukt. Daar heeft hij een jaar naartoe gewerkt", vertelt buurvrouw Ancilla Khöler. Het is overigens niet de eerst keer dat hij de oceaan is overgestoken. In 2019 deed hij het ook al eens, toen met een team van vier mannen.

Tekst gaat verder onder de foto