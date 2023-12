Kinderen Joop Dikmans geven hoedje B2 uit Bassie en Adriaan aan museum: "Pa, tot kijk"

Het hoedje van de dove boef B2 uit de tv-serie Bassie en Adriaan is officieel museumstuk geworden. De drager, clown en acteur Joop Dikmans, overleed een jaar geleden op 92-jarige leeftijd. De kinderen van de Heerhugowaarder wilden een mooie plek voor zijn spullen en memorabilia en vinden die nu in mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum. "Geweldig dat het daar heen kan. Daar heeft het een doel", aldus zijn dochter Trudy.

Voor broer en zus Joep (69) en Trudy (66) Dikmans was het toch wel een momentje; nog één keer neuzen door de spullen van hun vader en die dan achterlaten bij Beeld & Geluid. Maar ze zijn blij dat het een mooie plek krijgt. "Je kijkt er zelf zelden naar", geeft Trudy toe. "En Beeld & Geluid bleek interesse te hebben", vult Joep aan. "Dan brengen we het graag daar naartoe."

Wat zeggie?

Joop Dikmans is voor de meesten het best bekend als boef B2 van Bassie en Adriaan. 'Wat zeggie?' was zijn gevleugelde uitspraak, omdat hij nooit helemaal goed verstond wat er gezegd werd. Hij overleed vorig jaar vlak voor kerst op 92-jarige leeftijd.

Zijn twee kinderen zochten in de maanden alle spulletjes van hun vader uit. "We hebben zelf wat dingen bewaard, maar ook is ook een hoop naar familie, vrienden en kennissen gegaan", vertelt Joep. Zijn zus raakt geëmotioneerd als ze over haar vader vertelt. "Het is zijn leven van vroeger als artiest, met m'n moeder, wat je wegdoet."

Uniek hoedje

Het bekende hoedje van B2, maar ook foto's, affiches, boeken, instrumenten en goocheltrucs, liggen voortaan allemaal veilig bij Beeld & Geluid. Het hoedje is volgens collectiebeheerder Erwin Voorhaar uniek. "We hebben geen spullen van Bassie en Adriaan hier. Dit is het eerste. Het krijgt binnenkort een mooie plek in de tentoonstelling hier."