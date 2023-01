Schat aan herinneringen in huis van overleden Joop Dikmans, B2 van Bassie en Adriaan

Vlak voor kerst overleed clown en acteur Joop Dikmans, voor velen beter bekend als boef B2 van Bassie en Adriaan. Dikmans leed aan dementie en stierf op 92-jarige leeftijd. Dochter Trudy en zoon Joep zijn voorzichtig begonnen met het uitzoeken van de spulletjes van hun vader. "Hoe verdrietig het ook is, ergens zijn we ook opgelucht. Het is beter voor hem", zegt Trudy.

Joop Dikmans werd op 31 januari 1930 geboren in Rotterdam en woonde tot zijn overlijden in Heerhugowaard. "Hij wilde altijd graag in Schoorl wonen", vertelt dochter Trudy. "Daar was hij in de oorlog vanuit Rotterdam naartoe gegaan omdat daar eten was. Hij en mijn moeder, zijn vrouw Trudy, waren gek van het strand. Zo zijn ze uiteindelijk in Heerhugowaard terechtgekomen."

Tot ver na zijn pensioen als B2 was hij nog erg geliefd bij Bassie en Adriaan-fans, weet Trudy zich nog goed te herinneren. "Grote kerels kwamen aan de deur, een keer helemaal uit Nijmegen vandaan. Dan hadden ze bijvoorbeeld een flessie drank of een bossie bloemen mee. Of ze alsjeblieft met hem op de foto mochten."

Schatkamer

Nu hun vader er niet meer is, moet het huis waar hij woonde worden leeggemaakt. Clownspakken, kleine muziekinstrumenten, fotoboeken en natuurlijk het welbekende hoedje dat Dikmans als B2 droeg in Bassie en Adriaan: het huis van Joop Dikmans is een schatkamer aan herinneringen. "Het is moeilijk om het allemaal op te ruimen, maar je moet gewoon de knop omdraaien."

NH Nieuws ging langs bij het huis van Joop Dikmans en sprak met zijn kinderen Trudy en Joep (tekst loopt door onder de video)