Honderden zieke bomen Nieuw-Vennep verwijderd: "Het werd echt gevaarlijk"

NH kwam kijken bij de kap van de honderden bomen in de Venneperhout - NH Nieuws

Wildeman: "Er zijn niet zoveel bedrijven in Nederland die dit doen, en nog minder die ook zo'n machine hebben. Maar bijna zeshonderd bomen is voor ons ook een klus van formaat hoor."

Het lijkt op een graafmachine, maar aan het uiteinde van de mechanische arm zit geen schep, maar een klauw. Daarmee kan het apparaat een boomstam vastpakken. Een kettingzaag die in de klauw verwerkt zit zaagt de boom in enkele seconden af. Zo worden de bomen als mikadostokjes opgepakt en opgestapeld.

Het kappen van zoveel bomen is een grote klus, vertelt Henri Wildeman. Hij is één van de twee mannen die de bomen omlaag moet krijgen. En ook al zijn ze maar met z'n tweeën, dat gaat bijzonder rap. In tweeënhalve dag zijn de essen gereduceerd tot hopen stammen en takken. Dat doen ze met behulp van een speciaal voertuig.

"Ziek is ziek, en het is te gevaarlijk om de bomen nog langer te laten staan"

Van een afstandje kijkt boswachter Anne Voorbergen toe hoe de bomen een voor een omgaan. Ze is niet extreem rouwig om het heengaan van de essen: "Kijk, het liefst wil je natuurlijk niet dat die bomen wegmoeten. Maar ziek is ziek, en het is te gevaarlijk om ze nog langer te laten staan. Bij storm Poly, afgelopen zomer, gingen er ook al twee om."

De essen zijn getroffen door de essentaksterfte, een uit Azië afkomstige ziekte die in 2010 zijn intrede deed in Nederland. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die zich door de wind verspreid. Eenmaal ziek gaat de boom er meestal aan onderdoor, een remedie is er niet.

Nieuwe bomen

Voorbergen heeft daarom ook al een plan gemaakt om te voorkomen dat de ziekte weer zo hard kan toeslaan in de Venneperhout: "We gaan dit stuk bos zeker niet leeg laten. Er komen bomen terug, die we volgend jaar zomer gaan planten zodat ze meteen goed kunnen groeien. Dat worden allemaal verschillende soorten, zodat als er weer eens een ziekte toeslaat, we niet het hele Venneperhout opnieuw hoeven te kappen."

Over het kappen van bomen zelf heeft Voorbergen eigenlijk geen serieuze klachten gekregen. Zodra ze uitlegt dat de bomen ziek zijn, begrijpen de meesten de maatregel wel. Elders in de gemeente Haarlemmermeer wordt wel bezwaar aangetekend tegen de massakap van bomen, zoals op de Geniedijk in Hoofddorp.

De resten van de bomen worden voor twee doeleinden gebruikt. De stammen en dikkere takken worden onder andere hergebruikt als houten palen en hekwerken. Het dode hout en de kleinere takken gaan de tweede helft van deze week de hakselaar in. Dat wordt dan bijvoorbeeld gebruikt als brandstof voor biomassacentrales en als grondstof voor houten persplaten.