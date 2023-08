Stil protest om kap gevaarlijke populieren langs Hoofddorpse Geniedijk

Met bovenstaande poster wordt in Hoofddorp stelling genomen tegen de kap van de bomen. Geen afzender, maar wel met een versie in het Nederlands en Engels, en over de gehele lengte van het fietspad op de Geniedijk tussen het treinstation en de Rijnlanderweg. Of de initiatiefnemer van de actie weet dat de bomen plaatsvervangers krijgen is moeilijk te zeggen.

Plan afgerond

Naast het eerder genoemde stuk Geniedijk gaat de gemeente dit najaar ook aan de slag tussen de Spieringweg en de Drie Merenweg, de Rijnlanderweg en de snelweg A4, en tussen de Aalsmeerderweg en Fort Aalsmeer. Daarmee wordt het project na ruim tien jaar afgerond.

Het plan waarbij in totaal 1.800 populieren langs de twaalf kilometer lange Geniedijk worden weggehaald stamt al uit 2012. Met tussenpozen van een aantal jaar werd de boomsoort langzaam vervangen door iepenbomen. Dat gebeurde voor het laatst in 2020. Daarom denkt de gemeente dat omwonenden het originele idee wel eens kunnen zijn vergeten.