Essenlaan in Venneperhout straks zonder essen: 550 zieke bomen gekapt

Wandelaars die dol zijn op de essenlaan in het Vennepse wandelgebied Venneperhout moeten daar dit weekend nog maar een paar keer extra langslopen. Vanaf volgende week zal het er namelijk een kale boel zijn. Staatsbosbeheer heeft besloten om alle 550 essen te kappen, omdat de meeste lijden aan de essentaksterfte. Er komen wel nieuwe bomen, maar geen essen.

Staatsbosbeheer heeft bodemonderzoek gedaan om te bepalen welke bomen het best zullen aarden in het vrij natte wandelgebied. De nieuwe bomen moeten ook goed bestand zijn tegen (harde) wind. Daarom is uiteindelijk niet gekozen voor de es, maar wel voor de els, linde, haagbeuk, plataan, kers en esdoorn.

Gevaarlijk

De boswachters willen de fout die bij het aanplanten van de laan in 1990 werd gemaakt niet herhalen. Door te kiezen voor één boomsoort is de kans dat een ziekte zich verspreid veel groter. Daarom wordt nu een gemengde bomenlaan geplant.

De bomenkap begint aanstaande maandag en duurt de hele week. Staatsbosbeheer wil niet langer wachten, omdat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De agressieve schimmelziekte zorgt er namelijk voor dat de bomen langzaam afsterven. Als het hard waait, breken grote takken dan veel sneller af of valt de boom zelfs om. De essentaksterfte is niet te bestrijden.

Omleiding

Wandelaars kunnen volgende week wel gewoon in het gebied rondlopen, maar er zal steeds een ander deel worden afgezet. Het fietspad wordt wel afgesloten. Fietsers worden omgeleid.

De stammen van de gekapte essen worden hergebruikt. De rest van het hout wordt versnippert en verwerkt tot persplaten en biomassa. De essenlaan zal een jaar kaal zijn, want de nieuwe bomen worden pas in het najaar van 2024 geplant. Dat is voor kleibodems de beste tijd om bomen te planten.