Fort Kudelstaart wordt weer kaler, maar dit keer mogen de bomen wél weg

"Maar ik denk niet dat ze alle achttien weg hoeven. Wij wilden dat de bomen individueel beoordeeld zouden worden", vertelt Abbing. Dat verzoek is door de bezwaarschriftencommissie afgewezen. Zij vinden het onderzoek dat adviesbureau Huisman Traject B.V. uitvoerde voldoende. In totaal staan er op dit moment zo'n 70 bomen rond het fort.

Dat bepaalde de bezwaarschriftencommissie in april na een hoorzitting over de zaak. Een aantal bomen moet volgens voorzitter van de werkgroep Emile Abbing inderdaad weg om het fort te beschermen. Daar zit het verschil met de essen: de wortels van deze bomen (verschillende soorten) tasten de betonnen constructie van delen van het fort aan.

"We betreuren dat het fort steeds kaler wordt"

De bomen die volgende week worden gekapt, staan op en om de zogenaamde 'frontbatterijen'. Dat zijn ruimtes naast de ronde geschutskoepels die los van het fortgebouw staan en bedoeld waren om munitie in op te slaan en om in te schuilen. Deze zitten verstopt in de aarden wal aan de frontzijde van het fort. Volgens een persbericht van de gemeente tasten de bomen de kazematten aan de andere kant van het fort aan, maar daar staan nauwelijks bomen.

De werkgroep legt zich bij het besluit neer, maar vindt het jammer dat dit voor de gemeente prioriteit heeft. "We betreuren wel dat het fort steeds kaler wordt", zegt Ebbing. Hij snapt niet waarom de gemeente zo bezig is met de bomen, terwijl er nog steeds geen plan ligt voor de renovatie van het beton van het fort. Volgens de gemeente zitten de bomen op dit moment de renovatie van het fort in de weg.

Renovatie gaat door

Die renovatie staat volgens de gemeente hoe dan ook op de planning, ook al is de toekomst van het fort op dit moment onzeker. Ondernemer Martijn de Liefde had plannen om van het fort een luxe zeilfort te maken, maar daar kwam de buurt tegen in opstand. Uiteindelijk veegde de Raad van State het plan van tafel.