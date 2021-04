Bossen herstellen na kap duizenden zieke essen: "Iedere keer weer verrassingen"

Volop n ieuw leven in het Robbenoord- en Dijkgatbos in de Wieringermeer. De bossen zijn aan het herstellen na de kap van duizenden zieke essen, nu ruim drie jaar geleden. De kaalslag leverde veel kritiek op voor Staatsbosbeheer door de grote gaten in het bos, maar de zieke bomen vormden een gevaar voor verkeer en wandelaars.

Nog steeds zijn er grote open stukken in onder meer het Dijkgatbos. Het geeft de nieuwe aanplant voldoende licht om op krachten te komen en op de bodem van het bos groeien steeds meer kruidachtige gewassen, vertelt boswachter Mikal Folkertsma. "Kruiden en bomen die anders geen kans kregen hebben nu wel een plek gevonden. Hier een aantal zwarte elsen, die zijn vanzelf hier gekomen. En straks weer heel veel harige wilgenroosjes."

Ondanks de kap staan er nog steeds wel essen in het bos. "Dat doen we om te kijken wat er verder gebeurt. Hier bij de stompen groeien sommige essen nog door, maar je ziet al aan de nieuwe takken dat ze ziek zijn." Verderop heeft Mikal een dode es van het pad gesleept. "Je ziet dat de boom geen wortelstelsel meer heeft. Die valt dus zomaar om. Daarom zijn ze gevaarlijk en daarom zijn er zoveel bomen gekapt."

Insectenhotel

Om te voorkomen dat ziektes opnieuw voor een kaalslag zorgen is de nieuwe aanplant gevarieerder met onder meer populieren en verschillende dennensoorten. "Het is bedoeld als bos en dat willen we zo houden. Dieren en andere planten zijn ervan afhankelijk." En de dode essen doen evengoed dienst. "Die takkenrillen daar, die stapels dode takken, dienen nu als als insectenhotel en zijn een schuilplaats voor muizen en vogels."

Op de bodem is inmiddels veel zuring te zien, maar ook weer madeliefjes, vergeet-me-nietjes, pinksterbloemen en zelfs een wilde kievitsbloem. "Het is toch steeds een verrassing onderweg." Boswachter Mikal merkt ook aan de bezoekers dat er inmiddels meer begrip is voor de kap. "In het begin ziet het er woest uit, dan is het een naar gezicht. Mensen die hier nu veel komen vinden het ook wel interessant om de ontwikkeling van een jong bos te volgen."