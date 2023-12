Veel emoties na het zien ravage Zaanse explosie

Bij daglicht wordt de omvang van de ravage bij de woningen aan de Govert het Hoenstraat in Zaandam pas echt duidelijk. Vermoedelijk explodeerde de boel door gasflessen die in de schuur stonden. De buurman is afgevoerd naar het ziekenhuis, meerdere woningen zijn onbewoonbaar en de buren zijn begonnen met opruimen.